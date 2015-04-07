به گزارش خبرگزاری مهر، در دوره آموزش ویرایش، در ۱۸ جلسه، ویرایش صوری و زبانی به صورت نظری و کارگاهی تدریس میشود. شرکت در این دوره نیاز به گذراندن آزمون ورودی دارد که در آن توانایی هنرجو در زبان فارسی و انگلیسی (با اولویت زبان فارسی) و معلومات عمومی سنجیده میشود. پس از گذراندن این دوره به کسانی که در آزمون پایانی موفق شوند، گواهینامه داده خواهد شد.
علاقهمندان برای دریافت کارتِ شرکت در آزمون ورودی، که سهشنبه ۲۲ اردیبهشت ساعت ۱۰ برگزار میشود، باید تا ۱۶ اردیبهشت در ساعت اداری به مرکز فرهنگی شهرکتاب مراجعه کنند. افرادی که در آزمون ورودی این دوره پذیرفته شوند، پس از ثبتنام، از ۱۹ خرداد در روزهای سهشنبه ساعت ۱۰ تا ۱۲ میتوانند در کلاس حضور یابند.
اما در دوره آموزش ترجمه نیز که در ۱۵ جلسه می شود، در هر جلسه ابتدا نکتهای درباره مسائل نظری ترجمه (زبانشناسی ترجمه) توضیح داده میشود و سپس یک یا چند قطعه متن به شیوه گروهی و مقایسهای از انگلیسی به فارسی ترجمه و تحلیل میشود تا ترجمه مطلوب به دست آید. متنها عموماً از متون حوزه علوم انسانی و اجتماعی و در سطح دانشآموختگان کارشناسی است.
شرکتکنندگان در این دوره، پس از گذراندن آزمون ورودی (ترجمه متنی کوتاه) و آزمون نهایی، گواهینامه میگیرند و برای گرفتن کارت شرکت در آزمون ورودی، که شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار میشود، تا ۱۴ اردیبهشت فرصت دارند در ساعت اداری به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) نبش کوچه سوم مراجعه کنید.
این دوره ۱۵ جلسهای است و آغاز آن از روز شنبه ۲۳ خرداد از ساعت ۱۴ تا ۱۶ است.
با توجه به محدودیت ثبتنام، اولویت با کسانی است که زودتر کارت آزمون را دریافت میکنند. بدیهی است پس از تکمیل ظرفیت، مهلت ثبتنام زودتر از زمان تعیینشده پایان خواهد یافت.
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