شهید صدر ولایت فقیه را مبنای فعالیت های سیاسی خود قرار داده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت آیت الله سید محمد باقر صدر و خواهر ایشان بنت الهدی صدر، عصر روز چهارشنبه ۱۹ فروردین در مجموعه فرهنگی شهدای هفتم تیر سرچشمه در تهران با حضور آیت الله محسن اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار شد.

آیت الله اراکی طی سخنانی در این مراسم با اشاره به بعد سیاسی شخصیت شهید آیت الله سید محمد باقر صدر، اظهار داشت ایشان در بعد سیاسی یک فقیه مبتکری است.

وی افزود: اولین ابتکار ایشان در بعد سیاسی این بود که ولایت فقیه را مبنای فعالیت های سیاسی خود قرار داده بود. همچنین شهید صدر اولین فقیهی بود که اقدام به ایجاد تشکیلات سیاسی کرد به در این راستا حزب الدعوة را در عراق تشکیل داد.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به تشکیل حزب الدعوه توسط شهید آیت الله سید محمد باقر صدر و علامه سیدمرتضی عسکری اظهار داشت: در دهه ۷۰ قرن گذشته میلادی در عراق دو حزب قدرتمند یعنی حزب بعث و حزب کمونیست وجود داشت که اکثر روشنفکران، دانشگاهیان عراق در این دو حزب عضو بودند بنابراین شهید صدر و علامه سیدمرتضی عسکری متوجه شدند که بدون ایجاد یک ساختار سیاسی نمی توان جلوی این دو حزب ایستاد بنابراین حزب الدعوة را ایجاد کردند و با تشکیل این حزب توانستند جلوی این دوحزب و سایر احزاب الحادی بایستند.

وی افزود: اما در ادامه چون این حزب بسیار گسترش یافته بود و حتی در حوزه نیز رسوخ کرده بود و در حال قبضه کردن حوزه نیز بود لذا شهید صدر، حوزویان را از پیوستن به این حزب ممنوع کرد.

آیت الله اراکی اظهار داشت: ابتکار شهید صدر در ایجاد حزب الدعوة تأثیر بسزایی در صیانت از جامعه عراق در برابر امواج فکری انحرافی و الحادی داشت و اگر امروز شاهد حضور جریان های ناب دینی در عراق علیرغم توطئه های دشمنان اسلام و استکبار هستیم، در نتیجه خون پاک شهیدانی نظیر شهید صدر است.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب در ادامه با اشاره به کتاب فلسفتنا شهید صدر اظهار داشت: در جهان عرب تنها کتاب و محصول علمی که به خوبی توانست با تفکر الحادی رویارویی کند کتاب فلسفتنا شهید صدر بود.

وی افزود: اگر به گفته ها و بیانات متفکران مسلمان و غیر مسلمان پیرامون فلسفتنا نگاه کنیم می بینیم که این کتاب تا چه اندازه اثر گذار بوده است.

آیت الله اراکی با بیان اینکه یکی از کسانی که از این کتاب تأثیر گرفته روژه گارودی متفکر فرانسوی است، اظهار داشت: اولین کسی که در جهان غرب در برابر اندیشه های شهید صدر زانو زد روژه گارودی بود.

لازم به ذکر است، آیت الله شهید سید محمدباقر صدر که به عنوان نابغه برجسته معاصر حوزه‌های علمیه و مغز متفکر اسلامی شناخته می‌شود، یکی از بزرگ‌ترین فقها و اندیشمندان حوزه علمیه نجف اشرف بود که به حمایت از امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی پرداخت. ایشان پس از شکنجه فراوان به همراه خواهر بزرگوارش سیده بنت الهدی صدر به شکلی مظلومانه و دردناک مستقیما توسط صدّام به شهادت رسید.