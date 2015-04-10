  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۱ فروردین ۱۳۹۴، ۱۸:۱۹

ریابکوف:

تحریم‌ها علیه ایران باید همزمان با امضای توافق نهایی برداشته شوند

معاون وزیر امور خارجه روسیه بر لزوم برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران از روز اول امضای توافق هسته ای نهایی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه در خصوص نحوه برداشته شدن تحریمها علیه ایران در صورت امضای توافق هسته ای نهایی گفت: این تحریم ها باید همزمان با امضای توافق نهایی برداشته شوند.

ریابکوف ادامه داد: این بمعنای آن نیست که تمامی تحریم ها در آن واحد برداشته خواهند شد. وی تأکید کرد: دسته بندی تحریم ها و مشخص نمودن اینکه کدام تحریم ها تعلیق و کدامیک به طور کامل لغو شوند از جمله موضوعاتی است که باید درباره آنها مذاکرات بیشتری با ایران صورت پذیرد.

معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به مواضع ایران و آمریکا در خصوص برداشته شدن تحریم ها گفت: مواضع تهران و واشنگتن در این خصوص تا حد زیادی متناقض است.

وی تصریح کرد: در مذاکرات لوزان، بر سَر بسیاری از موضوعات اصلی با ایران توافق کردیم.

ریابکوف در پایان سخنان خود تأکید کرد: کار سختی که در پیش داریم، توافق بر سر جزئیات توافق است به طوری که همه می دانند شیطان در جزئیات خود را پنهان کرده است.

