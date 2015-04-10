به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه در خصوص نحوه برداشته شدن تحریمها علیه ایران در صورت امضای توافق هسته ای نهایی گفت: این تحریم ها باید همزمان با امضای توافق نهایی برداشته شوند.

ریابکوف ادامه داد: این بمعنای آن نیست که تمامی تحریم ها در آن واحد برداشته خواهند شد. وی تأکید کرد: دسته بندی تحریم ها و مشخص نمودن اینکه کدام تحریم ها تعلیق و کدامیک به طور کامل لغو شوند از جمله موضوعاتی است که باید درباره آنها مذاکرات بیشتری با ایران صورت پذیرد.

معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به مواضع ایران و آمریکا در خصوص برداشته شدن تحریم ها گفت: مواضع تهران و واشنگتن در این خصوص تا حد زیادی متناقض است.

وی تصریح کرد: در مذاکرات لوزان، بر سَر بسیاری از موضوعات اصلی با ایران توافق کردیم.

ریابکوف در پایان سخنان خود تأکید کرد: کار سختی که در پیش داریم، توافق بر سر جزئیات توافق است به طوری که همه می دانند شیطان در جزئیات خود را پنهان کرده است.