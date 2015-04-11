ادی مورفی برنده جايزه طنز «مارک تواین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، این كمدین به دنبال ویل فارل و ریچارد پریور به عنوان برنده جایزه طنز مركز كندی در واشنگتن انتخاب شد.

وی كه به عنوان برنده جایزه مارك تواین ۲۰۱۵ كه برای طنز آمریكایی اهدا می‌شود انتخاب شده، اولین ستاره سینماست كه در چهار سال اخیر این جایزه معتبر را به خانه می‌برد.

این جایزه پیش از این در سال ۲۰۱۱ به ویل فارل و در سال ۲۰۱۰ به تینا فی اهدا شده بود. دو سال گذشته بازیگران تلویزیون جی لنو و كارول برنت این جایزه را دریافت كرده بودند. ریچارد پریور، ووپی گلدبرگ و استیو مارتین از برندگان سال‌های دورتر این جایزه بوده اند.

مورفی ۵۴ ساله در وب سایت خودش نوشت: واقعا از این كه از سوی مركز كندی چنین افتخاری نصیبم شده و به گروه دریافت كنندگان قبلی این جایزه پیوسته‌ام، خوشحالم.

این بازیگر كه زمانی برای حضور در شوهای طنز شبانه تلویزیونی شهرت داشت در دهه ۱۹۸۰ با بازی در فیلم‌های پرفروشی چون «پلیس بورلی هیلز» شهرت جهانی كسب كرد. او در سال ۱۹۹۶ در كمدی «پروفسور ناتی» و سپس برای صدای الاغ انیمیشن «شرك» محبوب‌تر از همیشه شد. او كه فیلم‌های ناموفقی مثل كمدی علمی تخیلی «ماجراهای پلوتو نش» را در سال ۲۰۰۲ تجربه كرد، قرار است بار دیگر در نقش اكسل فولی و در چهارمین قسمت «پلیس بورلی‌هیلز» بازی كند.

مورفی در مراسم رسمی اهدای این جایزه كه در مركز جان اف كندی در تاریخ ۱۸ اكتبر برگزار می‌شود، جایزه خود را دریافت خواهد كرد.