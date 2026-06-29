به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جایزه مارک تواین که به افتخار بیل ماهر طنزپرداز بزرگ آمریکایی اهدا می‌شود، امسال در یک برنامه باشکوه به این مجری و طنزپرداز مخالف ترامپ اهدا شد. این مراسم در حالی در مرکز یادبود جان اف کندی برای هنرهای نمایشی برگزار شد که نام ترامپ به تازگی به دستور دادگاه از این مرکز برداشته شد.

از آنجا که اهدای این جایزه با مخالفت جدی کاخ سفید برگزار شد، سالن کنسرت این مرکز هنگام سخنان بیل ماهر که با طعنه‌های فراوان به ترامپ همراه بود، از خنده منفجر شد.

بیست و هفتمین جایزه مارک تواین برای طنز آمریکایی عصر دیروز (یکشنبه) در حضور جمعی از دوستان ماهر در سیاست و کمدی، از جمله ویتنی کامینگز، لوئیس سی. کی، وودی هارلسون، آریانا هافینگتون، استیون ای.اسمیت و جی لنو با اهدای جایزه به پایان رسید.

ماهر و دیگر کمدین‌ها در پسِ جنجال‌های دراماتیک پیرامون این رویداد و نهادِ پرآوازه کندی، به شوخی و تبادل کلمات محبت‌آمیز پرداختند و کاخ سفید و ترامپ را بی‌نصیب نگذاشتند.

بیل ماهر اوایل امسال به عنوان دریافت‌کننده این جایزه معتبر معرفی شد؛ اما اعلام شد که دولت ترامپ با این انتخاب موافق نیست و سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، با جعلی خواندن خبر اهدای جایزه به این کمدین، تأکید کرد: بیل ماهر این جایزه را دریافت نخواهد کرد!

با این حال مرکز کندی اندکی پس از آن تأیید کرد که ماهر این جایزه را دریافت خواهد کرد.

شب پیش ماهر روی صحنه از توانایی خود در تحلیل گفتمان اجتماعی و رویدادهای جاری، در برابر تماشاگران مشتاقی که منتظر بودند او دولت را مورد انتقاد قرار دهد، صحبت کرد و بیشتر وقتش را صرف فلسفه‌پردازی درباره آثارش کرد که همواره معطوف به صاحبان قدرت، صرف نظر از اینکه کجا نشسته‌اند یا نماینده چه کسی هستند، بوده است. او از «متنفران» خود تشکر کرد و در عین حال یادآوری کرد که ۴۲ نامزدی امی دریافت کرده است.

این کمدین همچنین گفت به سبک توتو از فیلم «جادوگر شهر اُز» عادت دارد پرده را کنار بزند و هر کسی را که حقه‌باز است، رسوا ‌کند.

روی صحنه مراسم مت فرند کمدین و مقلد که درست شبیه ترامپ شده بود، هم به ماهر پیوست و او را برای سخنانش سرزنش کرد.

در این مراسم تندترین کنایه‌ها از سوی کامینگز مجری برنامه، بیان شد. وی که برنامه را با انتقاد ملایمی از ماهر و ترامپ آغاز کرد، گفت: بیل رابطه‌ای بسیار متعهدانه و بسیار سمی با ایالات متحده داشته است چون مدافع آزادی بیان است، به خصوص وقتی پای ترامپ در میان باشد. وی همچنین به این که ترامپ خودش را به عنوان رئیس مرکز کندی انتخاب کرده طعنه زد و آن را به باد انتقاد گرفت.

این در حالی است که آینده این مرکز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و ترامپ که هنوز به عنوان رئیس این مرکز فعالیت می‌کند، تلاش کرد نام این موسسه را تغییر دهد و نام خودش را نیز در آن بگنجاند. وی همچنین اعلام کرده از ۵ جولای این مرکز تعطیل می‌شود تا بازسازی‌های اساسی در آن انجام شود. تغییر نام موسسه ۲ ماه پیش از سوی یک قاضی فدرال غیرقانونی اعلام و وی مانع از تعطیلی مرکز کندی برای بازسازی ۲ ساله توسط دولت شد. این مرکز به این تصمیم اعتراض کرده و هیچ رویداد برنامه‌ریزی‌شده‌ای از ماه آینده در تقویم این مرکز ثبت نشده است.

ترامپ و ماهر یک سابقه طولانی با هم دارند و ترامپ سال ۲۰۱۳ به دلیل اظهار نظری که در برنامه «نمایش امشب» ماهر مطرح شد، از وی شکایت کرد. ماهر در برنامه‌هایش به شکل مداوم از ترامپ انتقاد کرده است.

ماهر کار خود را به عنوان استندآپ کمدین از سال ۱۹۷۹ آغاز کرد، و به عنوان مجری برنامه «نادرست سیاسی» در کمدی سنترال و ABC از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۲ به شهرت رسید. او بیش از ۲۰ سال است که مجری برنامه «زمان واقعی» است. او ۴۲ بار نامزد جایزه امی شده و نویسنده ۵ کتاب است که «آنچه این کمدین گفت شما را شوکه خواهد کرد» جدیدترین آنهاست.

به غیر از ماهر کمدین‌های دیگری جایزه یک عمر دستاورد هنری را دریافت کرده‌اند که اُبرایان برنده سال پیش آن بود. جی لنو، دیو چاپل، ویل فرل، ووپی گلدبرگ، استیو مارتین، تینا فی، الن دی‌جنرس، جولیا لویی-دریفوس و جان استوارت از دیگر برندگان این جایزه در سال‌های پیش بوده‌اند.