به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رییس بنیاد ملی نخبگان، علی وطنی، معاون پژوهشی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، استاندار خراسان شمالی، معاونان استاندار و شماری از مسئولان دانشگاهی استان شش محصول دانش بنیان پارک علم و فناوری خراسان شمالی رونمایی شد.

محصولات تولید مخازن کامپوزیتی نوع سوم و چهارم، سامانه تبادل فایل توسا و جست‌وجوگر کالا و خدمات بی‌زحمت، تولید سنگ مصنوعی با قالب‌های جدید، تولید و فناوری نانو، پودرهای اکسید فلزی، تولید دستگاه‌های مثلث برگشت صدا و تولید کود عالی غنی از نیتروژن از شیرابه حاصل از فرآیند تولید ورمی کمپوست از جمله محصولات دانش بنیان پارک علم و فناوری خراسان شمالی بودند که ظهر امروز رونمایی شدند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور همچنین امروز ضمن بازدید از بخش‌های مختلف پارک علم و فناوری خراسان شمالی، در جریان فعالیت‌های این مرکز قرار گرفت.

در نخستین سفر معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به خراسان شمالی برنامه هایی از جمله بازدید از پارک علم و فناوری و نشست با مسوولان آن، بازدید از دانشگاه دولتی بجنورد و نشست با استادان و دانشجویان این دانشگاه و نشست با فعالان صنعتی استان در دستور کار قرار دارد.