حمید مدرسی تهیه‌کننده «کلاه قرمزی» درباره وضعیت فعلی این مجموعه محبوب عروسکی به خبرنگار مهر گفت: جمعه ۲۱ فروردین پخش مجموعه نوروزی «کلاه قرمزی» به پایان رسید با این حال ساخت قسمت‌های دیگر مجموعه ادامه دارد و ما همچنان مشغول کار هستیم.

وی افزود: فکر می‌کنم کارمان تا یک هفته دیگر ادامه داشته باشد و قسمت‌های مربوط به اعیاد دیگری را که در سال ۹۴ وجود دارد، ضبط می‌کنیم.

مدرسی همچنین درباره چهارمین فیلم سینمایی کلاه قرمزی که صبح امروز خبرگزاری مهر از ساخت آن خبر داده بود نیز توضیح داد: فکر می‌کنم ۱۰ روز دیگر زمان مناسبی برای صحبت کردن درباره چهارمین فیلم سینمایی ما با نام «کلاه قرمزی و دوستان» باشد.

به گزارش مهر، پخش «کلاه قرمزی ۹۴» در نوروز ۹۴ از ۶ فروردین آغاز شد و تا ۲۱ فروردین ادامه داشت. شخصیت جدید «قوچی» نیز آخرین قسمت به مجموعه پیوست.

بنیامین و بارانا بهادری، حامد بهداد، صابر ابر،‌ عیسی یوسفی‌پور، سحر دولتشاهی و شبنم مقدمی از جمله چهره‌هایی بودند که به عنوان مهمان در «کلاه قرمزی ۹۴» حضور داشتند.