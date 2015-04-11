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۲۲ فروردین ۱۳۹۴، ۱۵:۲۷

مدرسی در گفتگو با مهر:

ساخت «کلاه قرمزی» ادامه دارد/ در اعیاد هم می‌آییم

ساخت «کلاه قرمزی» ادامه دارد/ در اعیاد هم می‌آییم

تهیه‌کننده «کلاه قرمزی» اعلام کرد با وجود اتمام پخش نوروزی این مجموعه عروسکی، ساخت قسمت‌های دیگری از آن برای پخش در اعیاد طول سال ۹۴ ادامه دارد.

حمید مدرسی تهیه‌کننده «کلاه قرمزی» درباره وضعیت فعلی این مجموعه محبوب عروسکی به خبرنگار مهر گفت: جمعه ۲۱ فروردین پخش مجموعه نوروزی «کلاه قرمزی» به پایان رسید با این حال ساخت قسمت‌های دیگر مجموعه ادامه دارد و ما همچنان مشغول کار هستیم.

کلاه قرمزی 94

وی افزود: فکر می‌کنم کارمان تا یک هفته دیگر ادامه داشته باشد و قسمت‌های مربوط به اعیاد دیگری را که در سال ۹۴ وجود دارد، ضبط می‌کنیم.

کلاه قرمزی

مدرسی همچنین درباره چهارمین فیلم سینمایی کلاه قرمزی که صبح امروز خبرگزاری مهر از ساخت آن خبر داده بود نیز توضیح داد: فکر می‌کنم ۱۰ روز دیگر زمان مناسبی برای صحبت کردن درباره چهارمین فیلم سینمایی ما با نام «کلاه قرمزی و دوستان» باشد.

به گزارش مهر، پخش «کلاه قرمزی ۹۴» در نوروز ۹۴ از ۶ فروردین آغاز شد و تا ۲۱ فروردین ادامه داشت. شخصیت جدید «قوچی» نیز آخرین قسمت به مجموعه پیوست.

بنیامین و بارانا بهادری، حامد بهداد، صابر ابر،‌ عیسی یوسفی‌پور، سحر دولتشاهی و شبنم مقدمی از جمله چهره‌هایی بودند که به عنوان مهمان در «کلاه قرمزی ۹۴» حضور داشتند.

کد مطلب 2530885

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