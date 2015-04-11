گزارش دقیق حادثه تعرض به دو زائر ایرانی برای تصمیم گیری ارائه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس جمهور در نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: سازمان حج و زیارت با همکاری وزارت امور خارجه، پیگیری های خود را ادامه داده و نسبت به مجازات مجرمین و تامین امنیت زائران اطمینان حاصل نماید و گزارش دقیق و جامعی برای تصمیم گیری ارائه کند.

متن نامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر علی جنتی

وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

با توجه به حادثه تعرض به دو نوجوان زائر ایرانی در فرودگاه جده، اگرچه احترام به علائق مذهبی مردم و تامین امکانات زیارتی برای علاقمندان جزو سیاست ها و برنامه های دولت است، لیکن در صورتی که امنیت و کرامت زائران تامین نشود استحباب این امر در مقابل گناه بزرگ توهین به زائران و صدمه به عزت ملی رنگ می بازد و در شرایطی ممکن است به حرام تبدیل شود. از این رو ضروری است سازمان حج و زیارت با همکاری وزارت امور خارجه، پیگیری های خود را با مقامات سعودی به طور جدی ادامه داده و نسبت به مجازات در مورد مجرمین و تامین امنیت زائران اطمینان حاصل نماید و گزارش دقیق و جامعی جهت تصمیم گیری ارائه کند.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران