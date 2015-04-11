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۲۲ فروردین ۱۳۹۴، ۲۰:۵۰

دستور رییس جمهوری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ؛

گزارش دقیق حادثه تعرض به دو زائر ایرانی برای تصمیم گیری ارائه شود

گزارش دقیق حادثه تعرض به دو زائر ایرانی برای تصمیم گیری ارائه شود

رییس جمهور در نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان حج و زیارت و وزارت خارجه را مامور رسیدگی به مساله تعرض به دونوجوان ایرانی در فرودگاه جده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس جمهور در نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: سازمان حج و زیارت با همکاری وزارت امور خارجه، پیگیری های خود را ادامه داده و نسبت به مجازات مجرمین و تامین امنیت زائران اطمینان حاصل نماید و گزارش دقیق و جامعی برای تصمیم گیری ارائه کند.

متن نامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر علی جنتی
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
با توجه به حادثه تعرض به دو نوجوان زائر ایرانی در فرودگاه جده، اگرچه احترام به علائق مذهبی مردم و تامین امکانات زیارتی برای علاقمندان جزو سیاست ها و برنامه های دولت است، لیکن در صورتی که امنیت و کرامت زائران تامین نشود استحباب این امر در مقابل گناه بزرگ توهین به زائران و صدمه به عزت ملی رنگ می بازد و در شرایطی ممکن است به حرام تبدیل شود. از این رو ضروری است سازمان حج و زیارت با همکاری وزارت امور خارجه، پیگیری های خود را با مقامات سعودی به طور جدی ادامه داده و نسبت به مجازات در مورد مجرمین و تامین امنیت زائران اطمینان حاصل نماید و گزارش دقیق و جامعی جهت تصمیم گیری ارائه کند.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 2531098

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