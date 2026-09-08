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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

اسامی نفرات تیم ملی پدل برای جام جهانی قطر اعلام شد

اسامی نفرات تیم ملی پدل برای جام جهانی قطر اعلام شد

از سوی سرمربی تیم ملی پدل ایران اسامی نفرات حاضر در اردوی نهایی و انتخابی تیم ملی پدل برای حضور در جام جهانی قطر اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، بر اساس عملکرد بازیکنان در اردوی انتخابی بابلسر، داریوش صابر سرمربی تیم ملی پدل، اسامی بازیکنان دعوت‌شده به اردوی نهایی انتخابی تیم ملی را اعلام کرد.

در این مرحله تعدادی از بازیکنان مستعد رده سنی جوانان که توانایی رقابت در سطح بزرگسالان را از خود نشان داده‌اند نیز به ترکیب اردو دعوت شده‌اند. آریا جعفر، ایمان حسینی، بردیا شریفی، سجاد زارعیان، سهراب درفشی، علی تقی‌زاده، کیارش سوری، خشایار صفتی، مازیار یاوری، مهراد منصوری، نیما جباری و رامتین رافعی نفراتی هستند که در این اردو حضور خواهند داشت. از میان این بازیکنان ۵ تا ۷ ورزشکار برای تشکیل ترکیب نهایی در کنار ۳ بازیکن از پیش انتخاب‌شده، قرار خواهند گرفت.

گفتنی است با توجه شرایط موجود و با نظر سرمربی تیم ملی این امکان وجود دارد که امیرمحمد جمشیدی، آرشام مرادی و جاش گیلبرت (ورزشکار ایرانی‌ مقیم خارج از کشور) نیز پس از پایان مسابقات آسیایی و FIP به اردوی تیم ملی ملحق شوند. پیش از این نیز فرساد شاهی، آریا روغنی و حامی گلستان به‌صورت مستقیم برای حضور در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی قطر انتخاب شده‌اند.

جام‌جهانی قطر از ۱۱ آبان‌ماه در دو بخش مردان و زنان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6941288

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