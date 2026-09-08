پیام بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت سالروز قیام ۱۷ شهریور ۱۳۵۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، بنیاد شهید و امور ایثارگران با صدور پیامی یاد و خاطره شهدای گلگونکفن هفدهم شهریور ۱۳۵۷ را گرامی داشت و به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد. بیتردید، بازخوانی و تبیین این قیام تاریخی، نقشی بیبدیل در تقویت انسجام و همبستگی ملی و همچنین پاسداشت هویت فرهنگی و انتقال ارزشهای ماندگار ایثار و مقاومت به آیندگان دارد.
متن پیام بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح زیر است:
یومالله هفدهم شهریور، روز تجلی پیروزی اراده ملت بر استبداد و نماد ایستادگی مردمی است که با ایمان، آگاهی و عزمی راسخ به میدان آمدند و با پایبندی به آرمانهای آزادیخواهی و عزتطلبی خویش، استوار ماندند. حماسه هفدهم شهریور سال ۱۳۵۷، نقطهای تعیینکننده در حرکت تاریخی ملت ایران بود؛ روزی که مردم آگاه، خداباور و بصیر در برابر ظلم و استبداد ایستادند و با مقاومت و پایداری، مسیر تحولات بزرگ تاریخی را رقم زدند؛ ایستادگیای که چند ماه بعد به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران انجامید.
حماسهسازان ماندگار آن روز تاریخساز، مردان و زنانی بودند که با عزمی پولادین و ایمانی استوار به میدان ژاله آمدند و با نثار جان خویش، جلوهای باشکوه از ایثار، آزادگی و پایمردی را به یادگار گذاشتند. آنان با ازخودگذشتگی و تن ندادن به ذلت، نام خویش را در تاریخ این سرزمین جاودانه ساختند. شهدای والامقام هفدهم شهریور، اسطورههای ماندگار این حماسهاند و پیام و راه آنان همچنان الهامبخش و مکتبساز نسلهایی است که مسیر روشن ایثار، پایداری و مقاومت را برگزیدهاند و بهراستی، خون پاک آنان چراغی فروزان در مسیر پاسداری از آرمانهای بلند ملت ایران و یادآور ارزش والای آزادگی و عزتخواهی است.
بنیاد شهید و امور ایثارگران یاد و خاطره شهدای گلگونکفن هفدهم شهریور ۱۳۵۷ را گرامی میدارد و به مقام شامخ آنان ادای احترام میکند. بیتردید، بازخوانی و تبیین این قیام تاریخی، نقشی بیبدیل در تقویت انسجام و همبستگی ملی و همچنین پاسداشت هویت فرهنگی و انتقال ارزشهای ماندگار ایثار و مقاومت به آیندگان دارد. زنده نگه داشتن یاد و پیام شهیدان، زمینهساز تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت احساس تعلق به هویت ملی و آرمانهای مشترکی است که در بزنگاههای سرنوشتساز، ملت ایران را در مسیر عزت و سربلندی به یکدیگر پیوند داده است.
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