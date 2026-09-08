به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ثبت احوال کشور، محمد جمالو، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور در دیدار با حسین حق‌وردی، نماینده مردم شهرستان‌های شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های اطلاعاتی و آماری سازمان ثبت احوال کشور، بر اهمیت و ضرورت بهره‌گیری از داده‌های ثبتی و جمعیتی در فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم گیری کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به ماموریت مرکز رصد جمعیت کشور اظهار داشت: اطلاعات و آمارهای جمعیتی از اهمیت بالایی در شناخت تحولات جمعیتی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برخوردار است و لازم است این داده‌ها به‌صورت دقیق و هدفمند در اختیار نمایندگان مجلس و سایر تصمیم‌گیران قرار گیرد.

در ادامه این دیدار حسین حق‌وردی نماینده مردم شهرستان‌های شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های اطلاعاتی و آماری سازمان ثبت احوال کشور، بر ضرورت انعکاس داده‌ها و دستاوردهای این سازمان در صحن علنی مجلس تأکید کرد و گفت: این داده ها می تواند در تصمیم گیری های کلان کشور موثر باشد و باید از این داده ها در حوزه های پژوهشی و بررسی و مقایسه وضعیت جمعیتی کشور بهره برداری کرد.