  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

آمادگی ثبت احوال برای ارائه داده‌های دقیق جمعیتی

آمادگی ثبت احوال برای ارائه داده‌های دقیق جمعیتی

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: داده‌های جمعیتی می‌تواند به‌ عنوان یکی از منابع اصلی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در اختیار مجلس و مسئولان کشور قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ثبت احوال کشور، محمد جمالو، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور در دیدار با حسین حق‌وردی، نماینده مردم شهرستان‌های شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های اطلاعاتی و آماری سازمان ثبت احوال کشور، بر اهمیت و ضرورت بهره‌گیری از داده‌های ثبتی و جمعیتی در فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم گیری کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به ماموریت مرکز رصد جمعیت کشور اظهار داشت: اطلاعات و آمارهای جمعیتی از اهمیت بالایی در شناخت تحولات جمعیتی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برخوردار است و لازم است این داده‌ها به‌صورت دقیق و هدفمند در اختیار نمایندگان مجلس و سایر تصمیم‌گیران قرار گیرد.

در ادامه این دیدار حسین حق‌وردی نماینده مردم شهرستان‌های شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های اطلاعاتی و آماری سازمان ثبت احوال کشور، بر ضرورت انعکاس داده‌ها و دستاوردهای این سازمان در صحن علنی مجلس تأکید کرد و گفت: این داده ها می تواند در تصمیم گیری های کلان کشور موثر باشد و باید از این داده ها در حوزه های پژوهشی و بررسی و مقایسه وضعیت جمعیتی کشور بهره برداری کرد.

کد مطلب 6941252
مهدیه حسن نائینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها