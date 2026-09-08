به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید موسویان عصر سه شنبه در حاشیه برگزاری دیدار مردمی اظهار کرد: در این برنامه، ۱۱۱ نفر از مراجعهکنندگان به صورت چهرهبهچهره مسائل، مشکلات و درخواستهای حقوقی و قضایی خود را مطرح کردند.
وی افزود: در این دیدار، اظهارات و درخواستهای مراجعان به دقت بررسی و پس از بررسی هر مورد، دستورات لازم برای پیگیری و رسیدگی صادر شد.
موسویان با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم، اظهار کرد: ملاقاتهای مردمی فرصتی برای شنیدن بدون واسطه مسائل و مشکلات مردم و بررسی درخواستهای آنان در چارچوب قوانین است.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج تصریح کرد: برنامه ملاقات عمومی دادستانی در راستای سیاستهای دستگاه قضایی در زمینه تکریم ارباب رجوع، تسریع در رسیدگی به درخواستها و احقاق حقوق مردم، هر دوشنبه در دفتر دادستانی مرکز استان برگزار میشود.
وی ادامه داد: در این برنامه، دادستان و معاونان دادستانی از نزدیک در جریان مسائل، مشکلات و درخواستهای مراجعهکنندگان قرار میگیرند و در مواردی که نیازمند اقدام قضایی باشد، دستورات مقتضی صادر میشود.
موسویان اضافه کرد: استمرار این دیدارها با هدف تسهیل دسترسی مردم به مسئولان قضایی و پیگیری مؤثرتر مشکلات حقوقی و قضایی آنان انجام میشود.
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