به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان بسیج اساتید کشور که صبح امروز در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به الزامات تحقق دانشگاه تراز انقلاب اسلامی، اظهار داشت: مدرسان و اساتید دانشگاه باید بیش از هر قشر دیگری در مسیر انسجام ملی و ولایتمداری گام بردارند.
وی با تبیین مفهوم ولایتمداری در تفکر بسیجی گفت: وقتی از تشکیل «دانشگاه مبعوث» سخن میگوییم، باید بدانیم که بعثت، ارمغان امامت است. ولایتمداری یعنی پیوستگی و همبستگی با امام امت و اینکه دقیقاً در مسیری حرکت کنیم که امام ترسیم کرده است؛ نه از مسیر عقب بمانیم و نه با تندروی از او جلوتر حرکت کنیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه شأن اصلی بسیج اساتید، علم و فناوری است، افزود: قرار نیست استادان بسیجی صرفاً در قالبهای ظاهری و نظامی فعالیت کنند؛ هرچند اگر روزی ضرورت ایجاب کند، همانگونه که در دوران دفاع مقدس شاهد بودیم، استادان بسیجی دوشادوش رزمندگان به میدان میروند و میجنگند.
خسروپناه ادامه داد: انتظار اساسی از استاد بسیجی در دانشگاه مبعوث این است که در عرصه علم و فناوری نقشآفرینی پیشرو داشته باشد و بتواند علم را به فناوری و فناوری را به محصول تبدیل کند.
وی با اشاره به برخی دستاوردهای علمی کشور اظهار کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری به جایگاه پنجم جهان دست یافته است و این جایگاه صرفاً به اعتبار مقالات یا طرحهای پژوهشی روی کاغذ حاصل نشده، بلکه پشتوانه آن تولید محصول است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: برای نمونه، در حالی که تا دو سال گذشته تنها دو محصول زیستفناوری داشتیم، امروز این رقم به ۱۸ محصول پیشرفته در حوزههای سلولدرمانی و ژندرمانی افزایش یافته است.
خسروپناه خطاب به استادان بسیجی گفت: استاد رشته زیستفناوری یا نانوتکنولوژی باید پاسخ دهد که سهم و نقش مشخص او در ارتقای جایگاه علمی کشور و تولید محصولات دانشبنیان چیست و چه گامی در این مسیر برداشته است. این همان رسالت محوری استادان بسیجی در گام دوم انقلاب است.
وی با تأکید بر تغییر ماهیت جنگها در عصر حاضر گفت: باید از خود بپرسیم جایگاه استاد بسیجی در فناوریهای کوانتومی کجاست؟ جنگ امروز با دفاع مقدس هشتساله تفاوت ماهوی دارد.
خسروپناه ادامه داد: در دوران دفاع مقدس، کشور حتی توپخانه، مکانیزم و ادوات کافی در اختیار نداشت و نیروهای پیاده با تکیه بر ایمان و کلامالله به قلب دشمن میزدند و مناطق را آزاد میکردند؛ اما جنگ نظامی امروز، جنگ سایبری، جنگ کوانتومی و جنگ هوش مصنوعی است.
وی تصریح کرد: اگر ما در عرصه علم و فناوری دفاعی نقشآفرینی نکنیم، پیروزی لازم را به دست نخواهیم آورد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهمیت فناوریهای پیشرفته در مقابله با دشمن گفت: امروز اگر بخواهیم با دشمن آمریکایی مقابله کنیم، به فناوریهای پیشرفتهای همچون لیزر کوانتومی نیاز داریم و این فناوریها باید توسط استادانی تولید شود که روحیه و تفکر بسیجی دارند.
وی افزود: همانگونه که شهید طهرانیمقدم در ساخت قطعات موشکی مشارکت کرد و موجب افزایش سرعت و برد موشکها شد و همانگونه که شهید فخریزاده و تیم او در حوزه هستهای و فناوریهای پیشرفته نقشآفرینی کردند، این دستاوردها بر پایه علم و فناوری محقق شده است.
خسروپناه با اشاره به سابقه علمی برخی فرماندهان ارشد نیروهای مسلح اظهار کرد: بسیاری از بزرگان نظامی کشور مانند سردار رشید، سردار باقری و سردار سلامی، شخصیتهای علمی و از نوابغ کشور بودند. ما آنها را به عنوان سردار میشناسیم، اما واقعیت این است که آنها دانشمند بودند.
وی افزود: امیر نصیرزاده نیز نظریهپرداز است و نظریه او با نمره عالی در کرسیهای نظریهپردازی به ثبت رسیده است. امیران و سرداران ما با وجود مسئولیتهای سنگین نظامی، دانشمند و نظریهپرداز بودند و در رشد علم و دانش نقشآفرینی کردند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ضرورت پایش و سنجش مستمر فعالیتهای علمی استادان بسیجی تأکید کرد و گفت: حداقل انتظار ما این است که سامانهای، ولو درونسازمانی، طراحی شود و مشخص باشد هر استاد بسیجی دقیقاً چه نقش مشخصی در رشد علم و فناوری، علوم پایه، علوم مهندسی، علوم پزشکی و علوم انسانی داشته است.
وی ادامه داد: جامعه پزشکی تشکیلات خاص خود را دارد، اما استادان متعهد این حوزه نیز باید در پیشبرد مرزهای علم پیشگام باشند.
خسروپناه همچنین بر ضرورت هماهنگی سازمان بسیج اساتید با سایر تشکلهای دانشگاهی تأکید کرد و گفت: یکی از بهترین راهها برای پیشبرد منطقی مباحث و جلوگیری از صدور بیانیههای شتابزده، برگزاری کرسیهای آزاداندیشی است.
وی افزود: جهاد دانشگاهی، معاونت فرهنگی وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی در این زمینه گامهای خوبی برداشتهاند و دانشگاه آزاد اسلامی نیز در برگزاری کرسیهای آزاداندیشی عملکرد قابل توجهی داشته است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت همافزایی مجموعههای آموزش عالی خاطرنشان کرد: وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی با همافزایی و همدلی میتوانند جهش علمی کشور را رقم بزنند.
وی در پایان گفت: ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی خود را خادم و سرباز همه استادان میدانیم و برای هرگونه کمک به ارتقای علم و فناوری، در کنار وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی خواهیم بود.
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