پزشکیان: مدیریت مصرف انرژی صرفا فنی و دولتی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست تخصصی با حضور مسعود پزشکیان سند راهبردی ـ اجرایی مدیریت یکپارچه حامل‌های انرژی در کلان‌شهر تهران با هدف بررسی وضعیت مصرف و عرضه انرژی و ارائه راهکارهای اجرایی برای بهینه‌سازی مصرف در پایتخت مورد بررسی قرار گرفت.

در این سند با رویکردی یکپارچه، وضعیت مصرف و مدیریت حامل‌های اصلی انرژی شامل برق، آب، گاز و سوخت‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه بنزین، در کلان‌شهر تهران مورد تحلیل قرار گرفته و مجموعه‌ای از برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی برای ارتقای بهره‌وری انرژی، کاهش شدت مصرف و مدیریت تقاضا ارائه شده است.

در این نشست، محورهای مختلف سند از جمله اصلاح و ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌ها، بهینه‌سازی موتورخانه‌ها و تأسیسات حرارتی، اصلاح و نوسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، توسعه برقی‌سازی ناوگان و جایگزینی موتورسیکلت‌های برقی، برقی‌سازی و نوسازی اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها، توسعه و گسترش حمل‌ونقل ریلی، ساماندهی و تجمیع مراکز توزیع و حمل‌ونقل کالا درون‌شهری و همچنین پروژه‌های فرهنگی، آموزشی و اقدامات تنظیم‌گرانه و ضوابطی، به تفکیک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

پزشکیان در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات شهردار تهران دکتر علیرضا زاکانی و مجموعه مدیریت شهری در تدوین این سند، بر آمادگی دولت برای حمایت از اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تأکید کرد و گفت: عزم و اراده‌ای که در شهرداری برای حل مسائل شکل گرفته، در مسیر خدمت به خدا و مردم است و هدف همه ما نیز همین است؛ بنابراین باید با سرعت و جدیت این مسیر را ادامه دهیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تبدیل سند راهبردی به برنامه عملیاتی و پروژه‌های قابل اجرا، اظهار داشت: بخشی از طرح‌ها و پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در این سند، به عنوان تکلیف و مأموریت مشخص به دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد تا اجرای آن با تقسیم کار روشن و مسئولیت‌پذیری دستگاهی دنبال شود.

وی استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی را یکی از راهکارهای اساسی برای تأمین مالی و تسریع در اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی دانست و بر ضرورت طراحی سازوکارهایی برای جلب سرمایه‌های مردمی و بخش خصوصی در این حوزه تأکید کرد.

رئیس جمهور با اشاره به شرایط موجود در حوزه انرژی گفت: در شرایط فعلی باید تا حد امکان صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را جدی بگیریم. با اجرای اقدامات کم‌هزینه و اصلاح الگوی مصرف می‌توان بخش قابل توجهی از فشار موجود بر شبکه‌های انرژی را مدیریت کرد.

پزشکیان همچنین بر ضرورت اجرای سریع برنامه‌های پیش‌بینی‌شده با هدف عبور مطمئن از دوره اوج مصرف زمستانی تأکید کرد و افزود: باید با اجرای این سند تلاش کنیم زمستان را بدون چالش و با کمترین فشار بر زیرساخت‌های انرژی پشت سر بگذاریم.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این نشست از شهرداری تهران خواست زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی را برای اجرای طرح «روز بدون خودرو» فراهم کند و گفت: اگر بتوانیم الگوی جابه‌جایی کارکنان ادارات و دستگاه‌های اجرایی را به گونه‌ای سامان دهیم که سرویس‌های حمل‌ونقل به صورت تجمیعی و سازمان‌یافته انجام شود، علاوه بر صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف سوخت و انرژی، شاهد کاهش ترافیک و آلایندگی هوا نیز خواهیم بود.

ضرورت تنظیم خدمات حمل‌ونقل عمومی متناسب با الگوی اوج تردد کارکنان

وی بر ضرورت زمان‌بندی و تنظیم خدمات حمل‌ونقل عمومی متناسب با الگوی اوج تردد کارکنان تأکید کرد و خواستار پیش‌بینی تسهیلات و تمهیدات لازم برای توسعه و فعالیت پلتفرم‌های حمل‌ونقل هوشمند و آنلاین در چارچوب سیاست‌های مدیریت شهری شد.

رئیس جمهور همچنین استفاده از سوخت‌های جایگزین و کم‌آلاینده، از جمله توسعه استفاده از گاز طبیعی در ناوگان حمل‌ونقل، و تسریع در نوسازی ناوگان را از دیگر راهکارهای قابل بررسی برای کاهش مصرف بنزین و مدیریت تقاضای انرژی در بخش حمل‌ونقل عنوان کرد.

پزشکیان بر استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی در قالب رویکردهای محله‌محوری و مسجدمحوری برای ساماندهی و اصلاح الگوی مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: مدیریت مصرف انرژی صرفاً یک موضوع فنی و دولتی نیست و برای موفقیت آن باید از ظرفیت مردم، نهادهای اجتماعی و ساختارهای محلی استفاده کرد.

رئیس جمهور بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و شبکه‌های محلی را زمینه‌ای برای افزایش آگاهی عمومی، اصلاح رفتار مصرفی و مشارکت اجتماعی در اجرای برنامه‌های مدیریت تقاضای انرژی دانست.

وی همچنین در ادامه با اشاره به سهم قابل توجه سفرهای روزانه کارکنان آموزشی در ترددهای شهری، پیشنهاد کرد امکان ایجاد مسکن برای معلمان در مجاورت مدارس و با مشارکت خود آنان مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس‌جمهور هدف از این پیشنهاد را کاهش مسافت و تعداد سفرهای روزانه، کاهش وابستگی به خودروی شخصی و در نتیجه کاهش مصرف سوخت و انرژی و آثار زیست‌محیطی ناشی از تردد عنوان کرد و خواستار بررسی ابعاد این طرح شد.