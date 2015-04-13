هادی خنجری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بروز سیلاب سبب وارد شدن خسارتهای جدی به زیرساختهای این بخش شده است گفت: همچنین این حادثه سبب تخریب جاده دوآب به بلده نیز شده است.

وی با عنوان اینکه برآورد خسارتهای احتمالی از سوی کارشناسان بخش های مختلف در حال انجام است گفت: بر اساس گزارش های اولیه، این حادثه سبب شکستن هفت تیر برق نیز در محور بخش بلده شده است و برق این بخش قطع است.

خنجری گفت: بروز سیلاب به بخش کشاورزی منطقه نیز آسیب زده است و تاسسات زیربنایی و زیرساختهای این بخش نیز خسارت دیددند.

فرماندار نور، با بیان اینکه امدادرسانی به بخش بلده از راه ارتباطی سیاه سنگ به بلده در حال انجام است گفت: گروههای امدادی برای امدادرسانی در این منطقه حضور دارد.

به گزارش مهر، بروز سیلاب روز گذشته در غرب مازندران خسارتهای زیادی را در این منطقه بجاگذاشته است.