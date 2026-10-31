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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

برنامه روسیه برای عرضه ۲.۱۵ میلیون تن گازوئیل در نوامبر

برنامه روسیه برای عرضه ۲.۱۵ میلیون تن گازوئیل در نوامبر

معاون نخست‌وزیر روسیه از برنامه‌ریزی این کشور برای صادرات بیش از ۲ میلیون تن گازوئیل در ماه نوامبر و تمدید احتمالی ممنوعیت صادرات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز و رسانه‌های روسی، الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه، روز جمعه (هشتم آبان) از تصمیم کشورش برای صادرات ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تن گازوئیل در طول ماه نوامبر خبر داد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نواک اعلام کرد که دولت روسیه مقدمات تمدید ممنوعیت صادرات گازوئیل تا پایان ژانویه ۲۰۲۷ را فراهم می‌سازد، با این حال استثناهایی جهت تأمین نیازهای بازارهای جهانی لحاظ خواهد شد. در همین حال، دو منبع آگاه در گفت‌وگو با رویترز اظهار داشتند که مسکو ممنوعیت صادرات گازوئیل را تا پایان سال جاری میلادی تمدید خواهد کرد، اما به برخی از شرکت‌ها اجازه داده خواهد شد تا سوخت مورد نظر را در قالب سهمیه‌بندی صادر نمایند.

کد مطلب 6994945
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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