برگزاری پنج نشست تخصصی با موضوع «علم باز»

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور، با همکاری نهادهای علمی و سیاست‌گذاری از جمله کمیسیون ملی یونسکو در ایران، وزارت عتف، ایرانداک، کرسی یونسکو در ترویج علم، انجمن ترویج علم ایران، مرکز نوع دو منطقه‌ای آیریس یونسکو و شبکه استپان، پنج نشست تخصصی درباره علم باز برگزار می‌کند.

در این نشست‌ها، بر پایه توصیه‌نامه یونسکو، درباره مفهوم و اصول علم باز و راهبردها، زیرساخت‌ها و چالش‌های توسعه آن گفت‌وگو می‌کنیم. محورهای کلان رویداد: دسترسی آزاد، داده‌های باز و همکاری.

برنامه نشست‌ها

۱. چیستی و چرایی علم باز | سه‌شنبه ۱۲ آبان با سخنرانی دکتر طاهره میرعمادی و دکتر گلایول صفوی

۲. پارک‌های علم و فناوری؛ زیرساختی برای گسترش علم باز | سه‌شنبه ۱۹ آبان با سخنرانی دکتر گلایول صفوی، مژگان یزدیان‌پور، مریم محمدپور و محمدمهدی همت

۳. نقش سازمان‌ها در توسعه علم باز | سه‌شنبه ۲۶ آبان با سخنرانی دکتر گلایول صفوی و دکتر رضا رجبعلی‌بگلو

۴. توسعه علم باز در کشورهای در حال توسعه | چهارشنبه ۴ آذر با سخنرانی دکتر گلایول صفوی، دکتر اکرم قدیمی و دکتر جیان از چین

۵. علم باز در عصر هوش مصنوعی | سه‌شنبه ۱۰ آذر با سخنرانی دکتر گلایول صفوی و دکتر رویا پورنقی

ساعت برگزاری همه نشست‌ها: ۱۰ تا ۱۲

مکان: مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور

امکان شرکت حضوری و مجازی

متقاضیان برای شرکت در نشست‌ها اینجا ثبت نام کنند.