دستگیری توزیع کنندگان مواد مخدر و کشف اموال مسروقه در ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد ساکی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با هدف افزایش احساس امنیت شهروندان و برخورد با جرایم طرح امنیت محله محور از سوی ماموران پاسگاه انتظامی «جوزان»، کلانتری ۱۳ و همچنین در شهرهای «سامن» و «ازندریان» به مرحله اجرا درآمد.

وی با اشاره به عملکرد پاسگاه انتظامی جوزان افزود: در این طرح یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی فاقد پلاک و شماره شناسایی کشف و برای سیر مراحل قانونی تحویل پلیس آگاهی شد و پنج توزیع‌کننده مواد مخدر همراه با مقادیری مواد مخدر دستگیر و چهار متهم دارای دستور جلب قضایی شناسایی و بازداشت شدند.

فرمانده انتظامی ملایر در بخش دیگری از سخنان خود از کشف اموال مسروقه متنوع در عملکرد کلانتری ۱۳ خبر داد و گفت: ماموران این کلانتری موفق شدند در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی اقلامی از جمله یک دستگاه تنه موتورسیکلت، ۶ دستگاه ضبط و پخش خودرو، یک حلقه زاپاس، ۸ عدد چشمی دوربین مداربسته، ۴ دستگاه دینام کولر، ۳ دستگاه گوشی تلفن همراه، یک عدد باتری خودرو، ۷ دستگاه فرز، مینی‌فرز و قیچی آهن‌بر، ۷۰ متر سیم و کابل فشارقوی، ۱۰۰ متر کابل هوایی، ۲ تن کشمش و انگور تازه و ۵ عدد کپسول گاز پیک‌نیک را کشف کنند.

سرهنگ ساکی خاطرنشان کرد: در همین راستا ۶ دستگاه موتورسیکلت نیز به دلیل مخدوش بودن پلاک، ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز و ایجاد مزاحمت توقیف شدند.

وی همچنین به اجرای طرح مبارزه با سرقت در شهرهای «سامن» و «ازندریان» اشاره کرد و گفت: در این عملیات‌ها نیز مقادیری مواد مخدر، وسایل استعمال، کابل‌های مخابراتی مسروقه و ۲ قبضه سلاح سرد کشف شد که در مجموع ۷ متهم در این رابطه و ۲ متهم متواری دارای دستور جلب قضایی دستگیر شدند و در این عملیات ۲ دستگاه موتورسیکلت با پلاک مخدوش و یک دستگاه خودروی پراید توقیف شد.

فرمانده انتظامی ملایر در پایان با تاکید بر استمرار طرح‌های انتظامی با رویکرد محله محور تصریح کرد: ارتقای امنیت عمومی، برخورد قاطع با سارقان و اجرای احکام قضایی از اولویت‌های پلیس است و مشارکت و هوشیاری شهروندان در گزارش موارد مشکوک نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع جرم دارد.