توسعه ۲۱۷ هکتاری کشت زعفران در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز فروزانفر صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای برنامه سازگاری با کم آبی از سال ۱۳۹۹ با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو اظهار کرد: این برنامه که در سال ۱۴۰۴ به پایان دوره اولیه خود رسید، به دلیل نتایج مثبت تمدید شد و در سال جاری نیز ادامه دارد و در بخش باغبانی هفت پروژه تعریف شده که توسعه کشت زعفران و جایگزینی آن با محصولات زراعی آب بر در اراضی مستعد یکی از محورهای مهم آن است.

وی با تاکید بر اینکه هدف از توسعه کشت زعفران فقط افزایش سطح زیر کشت نیست، تصریح کرد: با توجه به افت سفره‌های آب زیرزمینی و کاهش منابع آبی باید به سمت کشت محصولاتی حرکت کنیم که ضمن مصرف آب کمتر ارزش افزوده بیشتری برای کشاورزان ایجاد کنند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه در برنامه ۶ ساله سازگاری با کم آبی توسعه ۱۹۱ هکتار کشت زعفران پیش‌بینی شده بود، افزود: خوشبختانه با تحقق ۲۱۷ هکتاری عملکرد استان حدود ۱۵ درصد فراتر از هدف تعیین شده به ثبت رسید.

وی با اشاره به وضعیت فعلی محصول زعفران در استان همدان گفت: در حال حاضر حدود ۴۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی همدان زیر کشت زعفران قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال با افزایش حدود ۳۰ هکتار سطح زیر کشت به ۴۵۰ هکتار و میزان تولید استان به حدود ۲ تن برسد.

فروزانفر ادامه داد: حجم تولید محصول زعفران در مقایسه با محصولات عمده محدود است اما به دلیل ارزش اقتصادی بالا، جایگاه مهمی در باغبانی استان دارد.

وی درباره پراکنش جغرافیایی این محصول در استان بیان کرد: شهرستان ملایر با حدود ۱۱۵ هکتار بیشترین سطح زیر کشت زعفران را به خود اختصاص داده است و شهرستان‌های کبودراهنگ با حدود ۵۰ هکتار و نهاوند با حدود ۳۷ هکتار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در پایان با اشاره به آثار اقتصادی و اجتماعی این طرح خاطرنشان کرد: توسعه کشت زعفران علاوه بر مدیریت بهینه مصرف آب، نقش موثری در افزایش درآمد خانوارهای روستایی و ایجاد اشتغال دارد به طوری که به دلیل اتکای این فعالیت به نیروی کار خانوادگی در زمان برداشت، زمینه مناسبی برای مشارکت زنان روستایی و پایداری جمعیت در روستاها فراهم شده است.