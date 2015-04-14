اسماعیل آذر مجری و کارشناس «مشاعره» درباره ساخت سری جدید این برنامه به خبرنگار مهر گفت: به زودی مشاعرهای در دانشگاههای فنی کشور از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دیگر دانشگاههای مشابه خواهیم داشت که با شیوه و شکل و شمایل جدید تهیه خواهد شد.
وی افزود: هدف این مشاعره این است که دانشجویان فنی بتوانند از این طریق با ادبیات فارسی آشنایی بیشتری داشته باشند و تلاش کنند سکون و آرامش روحیشان از این طریق تأمین کنند.
آذر تصریح کرد: ما میان دانشجویان تجربی شخصیتهایی داریم که حتی گاهی بهتر از دانشجویان زبان و ادبیات فارسی مطالعات ادبی دارند، شعر خواندهاند و آنها را در خاطر سپردهاند و این موضوع با پخش سری جدید «مشاعره» برای مردم نیز آشکار خواهد شد.
این مجری کارشناس تأکید کرد: مهم این است که ما بتوانیم این همه تواناییهای موجود را به بازار عمل بیاوریم. ضمن اینکه در این برنامه به کاربرد واژگان در زبان فارسی، شیوههای کتابخوانی، جملهسازی و نامهنویسی توجه خواهد شد.
وی در پایان اعلام کرد با فراهم شدن مقدمات، ضبط این برنامه برای پخش در شبکه آموزش آغاز خواهد شد.
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