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۲۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۰۲

اسماعیل آذر به مهر خبر داد:

دانشجویان دانشگاه‌های فنی مشاعره می‌کنند

دانشجویان دانشگاه‌های فنی مشاعره می‌کنند

مجری و کارشناس «مشاعره» اعلام کرد در سری جدید این برنامه دانشجویان دانشگاه‌های فنی با یکدیگر مشاعره خواهند کرد.

اسماعیل آذر مجری و کارشناس «مشاعره» درباره ساخت سری جدید این برنامه به خبرنگار مهر گفت: به زودی مشاعره‌ای در دانشگاه‌های فنی کشور از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دیگر دانشگاه‌های مشابه خواهیم داشت که با شیوه و شکل و شمایل جدید تهیه خواهد شد.

وی افزود: هدف این مشاعره این است که دانشجویان فنی بتوانند از این طریق با ادبیات فارسی آشنایی بیشتری داشته باشند و تلاش کنند سکون و آرامش روحی‌شان از این طریق تأمین کنند.

آذر تصریح کرد: ما میان دانشجویان تجربی شخصیت‌هایی داریم که حتی گاهی بهتر از دانشجویان زبان و ادبیات فارسی مطالعات ادبی دارند، شعر خوانده‌اند و آنها را در خاطر سپرده‌اند و این موضوع با پخش سری جدید «مشاعره» برای مردم نیز آشکار خواهد شد.

این مجری کارشناس تأکید کرد: مهم این است که ما بتوانیم این همه توانایی‌های موجود را به بازار عمل بیاوریم. ضمن اینکه در این برنامه به کاربرد واژگان در زبان فارسی، شیوه‌های کتابخوانی، جمله‌سازی و نامه‌نویسی توجه خواهد شد.

وی در پایان اعلام کرد با فراهم شدن مقدمات، ضبط این برنامه برای پخش در شبکه آموزش آغاز خواهد شد.

کد مطلب 2533492

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