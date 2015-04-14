استاد تیتر مطبوعات همچنان در کما است

دختر حسین قندی روزنامهنگار باسابقه در حالی که به شدت از وضعیت کنونی پدرش متاثر بود، ضمن تائید اینکه استاد قندی دچار یک سکته مغزی شدهاست، درباره آخرین وضعیت جسمی استاد قندی به خبرنگار مهر گفت: پدرم در کما است.
به گفته وی، حسین قندی هم اکنون در بخش آی سی یو بیمارستان تخصصی خیریه غیاثی تهران در کما به سر میبرد و تحت مراقبتهای ویژه قرار دارد.
حسین قندی متولد اسفند ۱۳۳۰ در سبزوار و فارغالتحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بینالملل از آمریکا است که از اوایل دهه ۵۰ تا اوایل دهه ۹۰ قریب ۴۰ سال فعالیت و تدریس روزنامهنگاری را در کارنامه خود دارد.
وی علاوه بر سالها تدریس رشته علوم ارتباطات اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی و آموزش صدها خبرنگار و روزنامهنگار شاغل در روابط عمومیها و رسانههای کشور، در حوزه خبر جراید کثیرالانتشار نظیر کیهان، ابرار، اخبار، انتخاب و جام جم نیز مسئولیت داشته و به خاطر تسلط و نوآوریهای ویژه در این زمینه به «استاد تیتر» شهرت پیدا کرد.
از حسین قندی تألیفات متعددی چاپ و منتشر شده که کتب تخصصی «روزنامهنگاری نوین»، «مقاله نویسی در مطبوعات»، «روزنامهنگاری تخصصی» و «تخیل در روزنامهنگاری» از مهمترین آنهاست.
استاد حسین قندی قریب پنج سال است که به دلیل ابتلاء به بیماری نادر مغزی مشکوک به آلزایمر حافظه خود را از دست داده و در کنار خانواده ضمن پیگیری درمان خود، با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکند.
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