گزیده غزل اجتماعی معاصر ایران منتشر شد/ صدای دردمندان دربند تاریخ

به گزارش خبرنگار مهر، نشر نگاه مجموعه سه جلدی غزل اجتماعی ایران را به کوشش مهدی مظفری ساوجی و با موضوع برگزیده غزلیات اجتماعی معاصر ایران از سال ۱۲۸۵ تا ۱۳۸۴ منتشر کرد.

این مجموعه در مجلد نخست خود و در قالب یک نوشتار بلند، به بررسی غزل فارسی از قبل از دوران رودکی تا دوران معاصر پرداخته است و پس از آن در جلد نخست غزل اجتماعی ایران از ۱۲۸۵ تا ۱۳۳۲ مورد بررسی و توجه قرار گرفته است.

مجلد دوم و سوم از این مجموعه نیز به بررسی غزل اجتماعی ایران از سال ۳۲ تا ۵۷ و نیز از سال ۵۷ تا ۸۴ پرداخته است.

به گفته ساوجی این مجموعه تنها به ارائه گزیده غزلیات در هر بازه زمانی پرداخته است و از ارائه بیوگرافی و معرفی فضای شاعرانه هر یکی از شاعران خودداری کرده است. همچنین گفتگوی بلند گروس عبدالملکیان با مظفری ساوجی در زمینه غزل اجتماعی و نیز کتابشناسی غزلیات مورد استفاده در کتاب نیز در انتهای این مجموعه درج شده است.

ساوجی در بخشی از متن معرفی خود از این مجموعه که بر پشت جلد کتاب چاپ شده، نوشته است: غزل اجتماعی اگرچه گونه ای تازه در ادبیات ایران نیست و می‌توان در بخش قابل توجهی از آثار شاعران گذشته ایران آن را دید اما بی تردید باید نقطه ظهور و تکامل آن را در دوره معاصر از عصر مشروطه به بعد داشت.

این کتاب را شاید بتوان آینه تمام نمای صدا و چهره های دردمند و در مواردی دربند یکصد سال اخیر غزل اجتماعی مردمی ادب فارسی دانست.

شیوه انتخاب غزل ها بر مبنای آثاری است که اندیشه و آرمانی اجتماعی به سود توده‌ها معرفی کرده ند. به عبارت دیگر نگاه حساس قلم صاحبان این آثار بیشتر متوجه نقد کاستی ها و کارشکنی های نظام سیاسی کشور در حوزه اندیشه و آرمان است که با عاطفه و خیال توام شده است.

نشر نگاه این مجموعه سه جلدی را در حجم ۱۹۷۰ صفحه و با قیمت ۱۱۵ هزار تومان منتشر کرده است.