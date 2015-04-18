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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۱۱

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

معرفی محبوب‌ترین گل‌های ایرانی/ واردات ۸ میلیارد دلاری روسیه

معرفی محبوب‌ترین گل‌های ایرانی/ واردات ۸ میلیارد دلاری روسیه

مدیرعامل اتحادیه گل و گیاه کشور گفت: روسیه حدود ۸ میلیارد دلار در سال گل وارد می‌کند و ما به دنبال آن هستیم بخشی از این نیاز را تامین کنیم.

محمود حسن‌ولی در گفتگو با مهر در مورد آخرین وضعیت بازار گل اظهارداشت: مشکل تولید گل در کشور، مساله کنترل تولید و بازار آن است چراکه ما در کنار تولیدمان صادرات چشمگیری نداریم بنابراین خرید این محصول در مناسبت‌هایی مانند روز مادر و غیره افزایش می‌یابد اما در روزهای عادی حجم خرید کاهش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد گل تولیدی در دو بازار شهید محلاتی و بازار امام رضای تهران تبدیل به ضایعات می‌شود، گفت: دست‌فروشان در ساعات پایانی کار بازارها به آنجا می‌روند و گل‌های باقی‌مانده را به قیمت بسیار نازل خریداری و آنها را در کنار خیابان‌ها عرضه می‌کنند.

مدیرعامل اتحادیه گل و گیاه کشور با بیان اینکه در مناسبت‌های مختلف قیمت گل تغییر پیدا می‌کند، افزود: تولیدکننده‌ها همه از وضعیت تولید و درآمدشان اظهارنارضایتی می‌کنند وبیشتر آنان در حال زیان‌دهی هستند.

حسن‌ولی با اشاره به اینکه باید به رونق یافتن صادرات گل امیدوار باشیم، اضافه کرد: راه‌اندازی پایانه صادراتی گل و گیاه می‌تواند به تعادل بازار این محصولات کمک کند چراکه هزینه تولید گل در ایران بسیار پایین است و ما به راحتی می‌توانیم وارد بازارهای جهانی شویم.

وی در مورد محبوب‌ترین گل‌ها در میان مردم نیز گفت: مصرف گل رز از سایر گل‌ها بالاتر است و بعد از آن هم گل مریم قرار دارد.

حسن‌ولی با بیان اینکه کشور روسیه حدود ۸ میلیارد دلار در سال گل وارد می‌کند، افزود: این رقم باور نکردنی است و ما به دنبال آن هستیم بخشی از نیاز روس‌ها را در این زمینه تامین کنیم و صادرات به روسیه جزو برنامه‌هایمان است ضمن اینکه هیاتی روسی قبل از عید سفری در این زمینه به کشور ما داشتند.

کد مطلب 2536391

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