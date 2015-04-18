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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۱۴

جمعی از هنرمندان و سینماگران از روح‌الله سهرابی عیادت کردند

جمعی از هنرمندان و سینماگران از روح‌الله سهرابی عیادت کردند

جمعی از هنرمندان، سینماگران، مسئولان بنیاد فرهنگی روایت و مدیران انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس از روح‌الله سهرابی عیادت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بستری شدن روح الله سهرابی قائم مقام انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس در بیمارستان بقیه الله تهران، جمعی از هنرمندان، سینماگران، مسئولان بنیاد فرهنگی روایت، مدیران انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس و خبرنگاران و اصحاب رسانه از وی عیادت کردند.

کارگردان سریال «آرام می‌گیریم» که این روزها مشغول بازنویسی فیلمنامه سریال است، هفته گذشته به دلیل عارضه پیش آمده راهی بیمارستان شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

سهرابی در این دیدار با رضایت بخش اعلام کردن حال عمومی خود اظهار امیدواری کرد که با پایان بازنویسی فیلمنامه سریال «آرام میگیریم»، ادامه روند تولید آن تا دو یا سه ماه آینده آغاز شود.

کد مطلب 2536513

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