بهنام ابوالقاسم سرپرست آنسامبل «ذاستا» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمامی برنامه های آنسامبل در سال پیش رو بسته شده و ما بنا داریم بر اساس این برنامه فعالیت‌های بیشتری را نسبت به سال گذشته داشته باشیم.

وی ادامه داد: آنسامبل «ذاستا» بعد از اجرای موفقی که همراه با علیرضا قربانی در کنسرت «شهرزاد» داشت در نظر دارد دو آلبوم با دو خواننده مجزا تولید کند که فعلا نمی توانم اسمی از این دو خواننده ببرم. یکی دیگر از فعالیت‌هایی که برای آینده در نظر داریم تولید یک مجموعه موسیقایی از آثار سینمایی فردین خلعتبری به عنوان آهنگساز است که به صورت آلبوم مستقل به علاقه مندان موسیقی ارائه خواهد شد. البته در این بین مجموعه هایی بی کلام را هم برای تولید آماده خواهیم کرد که همگی این آثار به صورت آنسامبل ضبط خواهد شد.

این نوازنده پیانو بیان کرد: شیوه «آنسامبل رکوردینگ» یکی از تجربه های نوین ضبط آثار استودیویی در ایران است که تاکنون در کشورمان تجربه کمی در این زمینه داشته‌ایم و اینکه نوازندگان بتوانند در یک زمان واحد به طور همزمان قطعه‌هایی را در استودیو ضبط کنند شیوه جالب‌توجهی است که برای من و گروه واقعا تجربه خوب و ارزشمندی بود. البته به احتمال بسیار فراوان از این پس غیر از مواردی معدود شیوه ما برای ضبط استودیویی آثار آنسامبل ذاستا به این شکل انجام خواهد گرفت.

سرپرست آنسامبل «ذاستا» در تشریح دیگر فعالیت های خود در عرصه موسیقی گفت: غیر از آهنگسازی فیلم «دوئت» به کارگردانی نوید دانش که قرار است در فستیوال کن به نمایش درآید، به عنوان ناظر ضبط تازه ترین آلبوم گروه «پالت» نیز حضور داشتم که یکی از قطعات این آلبوم هم از ساخته های من خواهد بود. غیر از اینها نیز مشغول بررسی و برنامه ریزی برای تولید چند آلبوم موسیقایی هستم که با آنسامبل کوچک ضبط خواهد شد. البته هم اکنون به شدت درگیر ضبط موسیقی مجموعه «شهرزاد» به کارگردانی حسن فتحی و آهنگسازی فردین خلعتبری هستیم.

این نوازنده پیانو در پایان درباره تور کنسرت های خارج از کشور هم توضیح داد: به طور حتم برای برگزاری کنسرت های خارج از کشور نیز برنامه ریزی هایی صورت گرفته اما با توجه به اینکه هنوز هیچ چیزی در این مورد به نتیجه نهایی نرسیده از این جهت نمی توان تاریخ دقیقی برای برگزاری کنسرت های خارج از کشور و خواننده آن اعلام کرد.

آنسامبل «ذاستا» سوم و چهارم بهمن ماه سال گذشته به آهنگسازی فردین خلعتبری و خوانندگی علیرضا قربانی اولین کنسرت رسمی خود را در مرکز همایش های برج میلاد برگزار کرد.