تام کروز و تجربه خطرناک ۸ بار آویزان شدن از هواپیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، تام کروز روز سه‌شنبه در سینماکان به کارشناسان سینمایی گفت که در به یادماندنی‌ترین بدل‌کاری فیلم جدید «ماموریت غیرممکن - ملت سرکش» هشت بار از کنار یک هواپیما آویزان شدن بود.

این صحنه نیازمند این بود که کروز در ارتفاع ۵ هزار فوتی در آسمان به یک هواپیمای ایرباس ای‌۴۰۰‌ام متصل باشد و برای این کار باید لنزهای خاصی را نیز در چشمانش قرار می‌داد تا بتواند حتی با فشار زیاد باد چشمانش را باز نگه دارد. کروز در حالیکه داشت تصاویر پشت صحنه پرواز هوایی‌اش را نشان می‌داد، گفت: همیشه دوست داشتم این کار را انجام دهم. می‌خواهم تماشاچیان را روی لبه صندلی‌های‌شان نگه دارم.

در فیلم‌های قبلی «ماموریت غیرممکن»، کروز از قله‌های کوه بالا رفت و از کنار برج خلیفه آویزان شد. اما آویزان شدن از هواپیما احتمالا خطرناک‌ترین ماموریت تا به حال او بوده است. کروز اقرار کرد که دست اندرکاران فیلم تمام تلاش‌شان را کردند که مطمئن شوند هیچ پرنده‌ای وجود ندارد که بتواند با این بازیگر برخورد کند یا دود سوخت جت به او نخواهد خورد، اما از یک جا به بعد... همه چیز به سرنوشت بستگی داشت.

راب مور معاون رییس کمپانی پارامونت، استودیوی سازنده قسمت جدید این فیلم گفت: کروز واقعا خودش آنجاست و دارد همه این کارها را انجام می‌دهد.

خود کروز به ریسک‌های موجود خندید اما قبول کرد که چندجا هم بسیار نگران شده بود. تصویری از این بازیگر وجود داشت که در حال دادن علامت آمادگی به دست اندرکاران برای پرواز بود.

کروز می‌گوید: شدیدا ترسیده بودم.

این نگاه پشت پرده به صحنه بدل‌کاری اصلی فیلم «ماموریت غیرممکن» بخشی از برنامه پارامونت برای معرفی کردن مجموعه فیلم‌های جدیدش بود. این استودیو همچنین دو صحنه تقریبا تمام شده فیلم را هم به نمایش گذاشت که در یکی از آن‌ها کروز توسط یکی از آدم بدهای بزرگ تنومند کتک می‌خورد و روی زمین کشیده می‌شود. برای تصور این صحنه باید صحنه بازجویی فیلم‌ «مرد ماراتون» را با یکی از ستاره‌های کشتی‌کج به جای سر لارنس اولیویه تصور کرد. در صحنه دیگری کروز و شخصیت بنجی با نقش‌آفرینی سایمون پگ داشتند در خیابان‌های مراکش با سرعت بالا رانندگی می‌کردند و کسی را دنبال می‌کردند.

برای انجام مراحل فیلمبرداری فیلم «ماموریت غیرممکن ۵» ساخته کریستوفر مک‌کواری و با بازی تام کروز که بخشی از آن در مراکش فیلمبرداری شد، کمپانی ملی بزرگراه‌های مراکش جاده اصلی بین آگادیر و کازابلانکا را بست. در بخشی از این فیلم نیز تام کروز و هم‌بازی‌هایش در فیلم یعنی ربکا فرگوسن و سایمون پگ روی سقف خانه اوپرای وین و همچنین متروی شهر در حین فیلمبرداری دیده شدند.