به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رضایی در جریان بازدید سرزده از شرکت آب منطقه‌ای لرستان، اظهار داشت: کشت‌های آب‌دوست می‌بایست توسط جهاد کشاورزی استان تعیین و سایر پیگیری‌ها پیرامون حفظ، صیانت و حفاظت از آب و نظارت بر توزیع آن به جد توسط شرکت آب منطقه‌ای استان پیگیری شود.

وی افزود: استفاده بهینه از منابع آب بر اساس الگوی کشت صورت گیرد و همه دستگاه‌های اجرایی و مردم دراین‌خصوص مشارکت داشته باشند.

بازرس کل قضایی لرستان به‌ضرورت نظارت مستمر برای ارتقای بهره‌وری و انطباق فعالیت‌ها با قوانین جاری کشور تأکید کرد و یکی از دلایل وقوع سیل را عدم لایروبی رودخانه‌ها دانست و تصریح کرد: لایروبی رودخانه‌ها اصلی‌ترین کار برای جلوگیری از وقوع سیل است و توجه به این امر جزء اولویت‌ها است و باید با جدیت و کوتاه‌ترین زمان در دستور کار این شرکت قرار گیرد.

رضایی، تصریح کرد: دراسرع‌وقت نسبت به رفع اشکالات مذکور از جمله نظارت و مسدودکردن چاه‌های غیرمجاز اقدام شود.

وی عنوان کرد: از مدیرانی که پای‌کار و به‌صورت جهادی در میدان باشند حمایت می‌شود و شرکت آب منطقه‌ای استان مشکلات و چالش‌های موجود را برای پیگیری به این بازرسی کل منعکس کند.