سلیمی: شهرداری اقدام مثبتی برای توزیع کالاهای اساسی انجام داده است

حجتالاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ورود شهرداری تهران به حوزه توزیع کالاهای اساسی و میوه با قیمت مناسبتر در اقصی نقاط شهر، گفت: واقعیت این است که شهرداری تهران اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است.
وی اظهار کرد: به عنوان مثال، رایگان کردن مترو برای تسهیل حمل و نقل مردم و کمک به تامین سوخت کشور یا تلاش برای بازسازی سریعتر منازل جنگزده یا توزیع کالاهای اساسی با قیمت مناسب برای مصرفکننده همگی اقدامات مثبتی است که شهرداری برای تسهیل امور زندگی مردم و جلب رضایتمندی شهروندان انجام داده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شهرداری تهران در این مدت کارهای بزرگی انجام داد. اصل این اقدام شهرداری برای توزیع کالاهای اساسی و میوه با قیمت پایینتر برای مصرفکننده کار خوبی است و مورد استقبال شهروندان نیز قرار گرفته است.
وی در ادامه تاکید کرد: پیشنهاد بنده این است که با توجه به استقبال مردم، این مکانها را متعدد کنند. استقبال بالایی از این میادین وجود دارد و انتظار میرود شهرداری مکانها را بیشتر کند تا مردم راحت تر بتوانند خرید کنند.
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