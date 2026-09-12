مهدی یونسی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت راهبردی پروژه تنکابن ـ الموت ـ قزوین اظهار کرد: این محور یکی از طرحهای مهم زیرساختی استان به شمار میرود که تکمیل آن میتواند تحولی جدی در ارتباط میان غرب مازندران و استان قزوین ایجاد کند.
وی افزود: این پروژه که اجرای آن طی سالهای گذشته با فراز و نشیبهایی همراه بوده، اکنون با تأمین و تخصیص ۲.۵ همت اعتبار، وارد مرحله جدیدی از عملیات اجرایی شده و روند پیشرفت آن با جدیت دنبال میشود.
استاندار مازندران با بیان اینکه محور تنکابن ـ الموت ـ قزوین حدود ۱۶۴ کیلومتر طول دارد، گفت: بهرهبرداری از این مسیر موجب کوتاه شدن قابل توجه زمان سفر خواهد شد و مدت تردد میان قزوین و تنکابن را از حدود شش ساعت به نزدیک سه ساعت کاهش میدهد.
یونسی، کاهش مصرف سوخت را از دیگر پیامدهای مهم اجرای این طرح برشمرد و تصریح کرد: کوتاه شدن مسیر و کاهش زمان سفر، علاوه بر صرفهجویی قابل توجه در مصرف سوخت، هزینههای حملونقل را نیز کاهش داده و زمینه برای تردد روانتر مسافران و ناوگان حملونقل فراهم میکند.
وی ادامه داد: این محور تنها یک پروژه راهسازی نیست، بلکه میتواند به عنوان یک کریدور مهم برای توسعه منطقه عمل کند و ظرفیتهای گردشگری، اقتصادی و سرمایهگذاری غرب مازندران و الموت را بیش از گذشته به یکدیگر پیوند دهد.
استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه مدیریت استان بر این است که با تأمین منابع مورد نیاز و رفع موانع اجرایی، روند تکمیل این طرح با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند تا مردم منطقه هرچه زودتر از مزایای آن بهرهمند شوند.
یونسی همچنین اظهار کرد: تکمیل این مسیر میتواند دسترسی به ظرفیتهای گردشگری مناطق مختلف در مسیر را تسهیل کرده و با افزایش تردد و رونق فعالیتهای اقتصادی، آثار مثبتی بر توسعه جوامع محلی داشته باشد.
وی گفت: پروژهای که سالها در انتظار تعیین تکلیف و شتاب گرفتن عملیات اجرایی بود، اکنون با پیگیریهای انجامشده و تخصیص اعتبار مناسب در مسیر پیشرفت قرار گرفته است و تکمیل آن یکی از اولویتهای مهم زیرساختی استان محسوب میشود.
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