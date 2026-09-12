ادعای ترامپ درباره تنگه هرمز: همه‌ چیز به‌ خوبی پیش خواهد رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز شنبه پس از دیدار با کاترین کانلی، رئیس‌جمهور ایرلند در دوبلین در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره احتمال کمک آمریکا برای تسهیل تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز مدعی شد: همه‌چیز به‌ خوبی پیش خواهد رفت.

این اظهارات در حالی مطرح شده که نگرانی‌ها درباره کاهش تردد و اختلال در کشتیرانی در منطقه افزایش یافته است.

او همچنین بار دیگر در اظهاراتی گستاخانه مدعی شد که تنگه هرمز تحت کنترل آمریکا قرار دارد و گفت ایران نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

ترامپ درباره زمان پایان جنگ با ایران در تلاش برای آرام کردن افکار عمومی آمریکا گفت: فکر می‌کنم خیلی زود. فکر می‌کنم احتمالاً درست پس از انتخابات میان‌دوره‌ای.

او مدعی شد ایران تلاش می‌کند جنگ را تا حد ممکن ادامه دهد تا انتخابات آمریکا را پیچیده کند!

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین برای تاثیرگذاری بر بازارهای انرژی ادعا کرد: وقتی این اتفاق بیفتد، قیمت نفت به‌شدت سقوط خواهد کرد.

ترامپ درباره حمله اخیر به خط لوله نفت عربستان نیز در ادعایی بی اساس گفت که احتمالاً ایران مسئول این حمله بوده است، او در عین حال مدعی شد که مبارزان یمنی نمی‌خواهند با آمریکا بجنگند. او دراین‌باره مدعی شد: حوثی‌ها با ما تماس گرفتند و نمی‌خواهند با ما بجنگند. آنها ترجیح می‌دهند ما وارد [درگیری] نشویم و اجازه می‌دهند بیشتر کشتی‌ها عبور کنند.»

او درباره تحولات غزه نیز گفت آمریکا «آتش را خاموش کرده» و در حال تسهیل روند صلح در این منطقه است!