دولت ترکیه اجازه دسترسی به اسناد تاریخی نسل کشی ارامنه را نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر، اونیک کاراپتیان رئیس شورای خلیفه گری ارامنه تهران عصر امروز در نشست خبری که به مناسبت یکصدمین سالگرد نسل کشی ارامنه توسط دولت عثمانی در محل خلیفه گری ارامنه تهران برگزار شد، با بیان اینکه همه جامعه ارامنه درخواست دارند که دولت ترکیه مسئولیت حقوقی این حادثه را به عنوان اولین نسل کشی قرن بیستم بپذیرد اظهار داشت: پراکنده شدن ارمنی ها در نقاط مختلف دنیا نتیجه این نسل کشی بوده است.

وی افزود: ارمنی ها این مسئله را مطالبه می کنند که دولت کنونی ترکیه به عنوان وارث دولت آن زمان عثمانی، مسئولیت این حادثه و پرداخت غرامت را برعهده بگیرند.

رئیس شورای خلیفه گری ارامنه تهران تصریح کرد: این مسئله پیگیری شده و بعد از این هم در دادگاه های بین المللی پیگیری خواهد شد.

کاراپتیان ادامه داد: ما ایرانیان ارمنی انتظار نداریم که دولت جمهوری اسلامی به این زودی مسئله نسل کشی ارامنه توسط دولت عثمانی را رسما دنبال کند؛ چراکه دولت ترکیه سعی می کند به این ماجرا جنبه مذهبی بدهد، در حالی که ریشه حادثه به «پانترکیسم» عثمانی برمی گشت و اصلا مذهبی نبود.

وی گفت: تا زمانی که این مسئله مذهبی در اذهان عمومی بعضی کشورهای مسلمان است، طبیعی است که جمهوری اسلامی به دلیل این حساسیت ها فعلا این حادثه را به طور رسمی اعلام نکند، اما در ملاقات های غیر رسمی اکثر مقامات مملکتی این نسل کشی را قبول دارند و آن را محکوم می کنند.

رئیس شورای خلیفه گری ارامنه تهران تصریح کرد: دولت ترکیه تاکنون اجازه دسترسی به آرشیوهای تاریخی خود را که مربوط به این حادثه است، به کسی نداده و بهانه می کند که این مسئله با امنیت ملی منافات دارد.

بدانید شبکه های ضد ایرانی مانند بی بی سی نسل کشی ارامنه را بهانه ای برای نفرت افکنی در جامعه ایران قرار می دهند

در این نشست همچنین ایساک یونانسیان تحلیلگر ارمنی مسائل ترکیه با اشاره به وظیفه مورخان و مطبوعات برای تبیین دقیق حادثه نسل کشی ارامنه توسط دولت عثمانی در سال 1915 میلادی گفت: برخی شبکه های ضد ایرانی مثل بی بی سی این نسل کشی را بهانه می کنند تا برخی افراد با ماهیت پانترکیستی و ضد ایرانی صحبت کنند و در بین جامعه ایران به نفرت افکنی بپردازند.

وی تاکید کرد: جامعه ایران با این حادثه تا حدودی آشنا است، اما سایر ابعاد آن مانند مصادره اموال ارمنیان توسط دولت عثمانی و نابودی آثار فرهنگی آنها را نمی دانند و لازم است که اصحاب مطبوعات و مورخان در این زمینه کمک کنند.

براساس این گزارش، مراسم یکصدمین سالگرد نسل کشی ارامنه توسط دولت عثمانی عصر امروز و در حاشیه نشست خبری نماینده ارامنه شمال در مجلس، در محل خلیفه گری ارامنه تهران برگزار شد؛ در این مراسم علاوه بر شخصیت ها و صاحب نظران ارمنی، علی یونسی دستیار و مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی نیز حضور داشت.