۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۴۶

پنتاگون خبر داد:

ناوهای آمریکایی از آبهای یمن خارج شدند

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) از خروج دو ناوی که در هفته گذشته به ناوگان آمریکایی حاضر در آبهای یمن اضافه شده بودند، از این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ناو هواپيمابر يو‌اس‌اس تئودور روزولت و ناو موشک‌ انداز يو‌اس‌اس نورماندی که روز يک‌ شنبه هفته گذشته از خليج فارس به دريای عرب و خليج عدن عزیمت کرده بودند، صبح امروز این منطقه را ترک کردند. 

برخی رسانه های غربی مدعی شده اند که خروج این دو ناو از خلیج عدن در پی بازگشت ناوگان اعزام شده از سوی ایران بوده است. 

در هفته گذشته و پس از اعلام اعزام ناوهای ایرانی به سمت خلیج عدن برای مقابله با پدیده دزدی دریایی، آمریکا با ادعای اینکه ممکن است این ناوها برای کمک به انصارالله یمن به منظقه اعزام شده باشند اقدام به اعزام دو ناو خود به خلیج عدن کرد. البته در آن زمان سخنگوی پنتاگون این امر را تکذیب کرد که ناوهای آمریکایی با هدف مقابله با ناوهای ایرانی به منطقه اعزام شده اند.

عبدالحمید بیاتی

