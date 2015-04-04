افزایش ناامنی و حملات انتحاری در مناطق مختلف افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، مقامات امنیتی ولایت هلمند افغانستان اعلام کردند طی یک حمله انتحاری در این منطقه ۷ پلیس کشته و زخمی شدند.
هفته گذشته نیز یکی از فرماندهان پلیس شهرستان گرشک، در جریان حمله طالبان به یک پاسگاه کشته شد.
همچنین روز گذشته بر اثر انفجار مین در ولایت لوگر افغانستان، ۷ غیر نظامی کشته شدند.
۲ روز پیش نیز حمله انتحاری سنگینی در ولایت خوست روی داد که بیش از ۸۰ کشته و زخمی در پی داشت. طی دو هفته گذشته حتی پایتخت افغانستان نیز شرایط ناامنی داشته و دو حمله انتحاری داشته است.
هر سال از آغاز فصل بهار و گرم شدن هوا، فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان نیز افزایش می یابد. کارشناسان سال سختی را برای نیروهای امنیتی افغانستان پیش بینی می کنند.
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