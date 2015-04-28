علی‌اصغر ملکی، در گفتگو با مهر با اشاره به خروج دام سبک از کشور در استان کردستان، اظهارداشت: این خروج احتمالا مجوز ندارد و حتی اگر با مجوز هم انجام می‌شود، در آینده ما را دچار مشکل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون حمل دام از کردستان به تهران کاهش یافته است، افزود: این مساله قیمت گوشت گوسفندی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ملکی با اشاره به اینکه درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه تحویل به مغازه‌دار بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۸ هزار تومان است، گفت: قیمت این نوع گوشت تحویل به مصرف کننده بین ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان است.

وی با بیان اینکه برای روزهای آینده معضلی وجود ندارد و اصولا نباید کمبودی وجود داشته باشد، اضافه کرد: تنها مشکل ما خروج دام سبک از کشور است و باید کارشناسی شده در این زمینه عمل شود اگر صدور مجوز بی‌رویه باشد یا خروج غیرمجاز صورت بگیرد بازار داخلی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و مشکل ایجاد شود.

همچنین علی خندان روی‌جوان رئیس اتحادیه گوشت گاوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت گوشت گوساله در بازار تغییری نداشته است، گفت: در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم گوشت گوساله به صورت مخلوط برای مصرف کننده ۳۰ هزار تومان است.

وی با اشاره به اینکه قیمت گوشت گوساله در روزهای آتی افزایش نخواهد یافت، افزود: احتمال کاهش قیمت این نوع گوشت در خردادماه وجود دارد چراکه دام فراوان و هوا گرم است و خرید مردم کم می‌شود.