به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره‌شیخلو، رئیس سازمان دارالقرآن الکریم در نخستین نشست خبری این سازمان در سال ۹۴ که امروز هشتم اردیبهشت‌ماه برگزار شد به ارائه گزارشی درباره برنامه‌ها و فعالیت‌های قرآنی سال ۹۳ پرداخت و از برنامه های این سازمان در سال ۹۴ خبر داد.

قره شیخلو گفت: در اواخر سال ۹۳ سعی کردیم کار تشکیلاتی با جدیت و کیفیت بهتر پیگیری شود و در مراکز استان ها و همه شهرستان ها، در دار القرآن ها، کارشناس امور قرآنی جذب کنیم و قصد داریم شوراهای سیاست گذاری ودستگاهها فرهنگی را ایجاد کنیم و برنامه های فرهنگی با موضوعات قرآنی را در موضوعات مختلف برای خانواده های دستگاه ها که بسیار زیاداند ایجاد نماییم. در سال ۹۳ علاوه بر این بر تغییرات تشکیلاتی که در استان‌ها صورت گرفت، مجموعه دارالقرآن‌های ادارات تبلیغات اسلامی استان‌ها به اداره امور برنامه‌ریزی قرآنی ارتقا پیدا کردند و از این پس با این عنوان فعالیت خود را دنبال می‌کنند.

وی در ادامه افزود: در اواخر سال ۹۳ هیئت رسیدگی به مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت تشکیل شد که معاون قرآن وزارت ارشاد به عنوان رئیس، بالاترین مقام مسئول سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان نائب رئیس، دو کارشناس ارشد حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی، دونفر از اتحادیه قرآنی، نماینده حوزه علمیه قم و نماینده سازمان اوقاف و امور خیریه در این هیئت فعالیت می کنند

وی با اشاره به اینکه براساس ابلاغیه تشکیل هیئت رسیدگی به مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت جلوی صدور مجوز برای متقاضیان تااطلاع ثانوی گرفته شده است، تصریح کرد: مجوزهایی که درآینده برای مؤسسات قرآنی صادر می شود با دو امضای وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی خواهد بود و امیدواریم به زودی اولین جلسه این هیئت تشکیل گردد.

وی در ادامه یادآور شد: در دیگر فعالیت های این سازمان در سال ۹۳ انتقال سازمان دارالقران به ساختمان جدید بود که ۴ سال به طول انجامید و با حمایت های دکتر خاموشی به بهره برداری رسید.

وی علاوه بر این به برگزاری دوره های مختلف توسط سازمان دار القرآن پرداخت و گفت: سال ۹۳ از دو بخش جذب اعتبار داشتیم که بخش اول از محل سازمان تبلیغات اسلامی بود و در این بخش ۶۰ درصد از اعتبارات مورد نیاز تحقق پیدا کرد؛ بخش دوم از محل اعتبارات شورای توسعه فرهنگ قرآنی بود که در این بخش نیز ۴۵ درصد اعتبارات ما تأمین گردید.

وی به فعالیت‌های سازمان دارالقرآن در سال ۹۳ در حوزه آموزش اشاره کرد و افزود: حمایت از برگزاری کلاس‌های آموزش عمومی صحیح‌خوانی قرآن، حمایت از آموزش‌های تخصصی قرآن، حمایت از آموزش‌های عمومی و حفظ قرآن، برگزاری دوره‌های تخصصی مهارت‌های زندگی قرآنی، برگزاری دوره‌های تخصصی ویژه اقشار خاص (استعداد ها درخشان) برگزاری نخستین دوره طرح اعطای مدرک به داوران مسابقات قرآن و برگزاری برنامه‌های قرآنی در مراسم اعتکاف(با قرآن در زلال اعتکاف) از جمله برنامه‌های ما در حوزه آموزش بوده است.

وی در ادامه به فعالیت های پژوهشی اشاره کرد و گفت: در حوزه پژوهش نیز نگاه ما بر این است که تمامی فعالیت‌های سازمان دارالقرآن الکریم پشتوانه کارشناسی داشته باشد و به همین منظور از کارشناسان توانمندی در عرصه‌های مختلف بهره گرفته‌ایم و در حوزه تولید محصولات قرآنی نیز ۹ جلد کتاب با رویکرد آموزش قرآن چاپ کردیم که وقف و ابتدا، قرآن در روایات اهل بیت(ع) و سری جدید کتاب‌های حوزه پیش‌دبستانی از جمله این تولیدات بود. همچنین نرم‌افزار آموزش روانخوانی قرآن از دیگر تولیدات سازمان دارالقرآن الکریم در سال ۹۳ بود.

وی درباره فعالیت های تبلیغی سازمان دارالقرآن گفت: برگزاری هفتمین دوره مسابقات تفسیر نور الهدی با مشارکت ۹ هزار و ۳۴۱ نفر، برگزاری دومین دوره مسابقات قرآن تلاوت با مشارکت چهار هزار و ۸۴۵ نفر در دو مرحله استانی و کشوری، برگزاری نهمین مراسم تکریم چهره‌های قرآنی به منظور تجلیل از ۳۶ چهره قرآنی از جمله؛ ۲۲ استاد پیشکسوت آموزش قرآن، پنج نفر رتبه اول مسابقات کشوری و بین‌المللی قرآن و ۹ حافظ دارای مدرک درجه دو حفظ قرآن از جمله برنامه‌های ما در حوزه تبلیغی و ترویجی بوده است. نهمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن از دیگر برنامه‌های ما در سال ۹۳ بود که در این طرح نیز هزار و ۴۲ نفر مدرک تخصصی حفظ دریافت کردند.

وی در ادامه به فعالیت های دیگر این سازمان اشاره کرد و گفت: سازمان دارالقرآن الکریم سال گذشته به عنوان مسئول کمیته محافل و مراسم نمایشگاه بین‌المللی قرآن هم بود که براین اساس، هفت نشست تخصصی، ۲۷ برنامه اذانگاهی و ۱۸ محفل انس با قرآن و معرفی خانواده‌های قرآنی را در نمایشگاه بین‌المللی قرآن برگزار کردیم.

رئیس سازمان دارالقرآن افزود: در حوزه نظارتی هرساله بازدیدهای استانی داریم که سال گذشته ۳۱ بازدید اتفاق افتاد و مسئولان و کارشناسان سازمان دارالقرآن الکریم با حضور در استان‌ها از فعالیت‌های استانی نظارت کردند. در رابطه با حمایت از تشکل‌های قرآنی نیز نزدیک حمایت‌های مادی و معنوی خوبی از موسسات و تشکل‌ها صورت گرفت که سطح حمایت‌ها برای هر موسسه متفاوت بود.

وی به موضوع نشر قرآن اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه نظارت بر چاپ و نشر قرآن نیز ۱۱ هزار و ۱۵۰ جزء قرآن کریم تصحیح، ۲۴۴ مجوز چاپ صادر، ۱۲ هزار و ۱۵۹ اشکال در چاپ و نوشتار گرفته و رفع اشکال شد و همچنین ۳۷۴ قرآن کلی و ۱۵۸ قرآن زیر ۳۰ جزء مجوز فعالیت گرفتند و تعداد مجوز خروج قرآن از کشور نیز چهار مجوز و چهار هزار و ۴۰ جلد قرآن بود.

وی در ادامه گفت: دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن سازمان دارالقرآن الکریم امسال ۳۰ ساله می‌شود و جشن سی‌امین سالگرد تأسیس این دفتر را امسال برگزار می‌کنیم و بعد از برگزاری این جشن نمایشگاه دائمی قرآن‌های مجوز گرفته و قرآن‌های چاپ شده را در محل سازمان دارالقرآن الکریم برپا می‌کنیم.

قره شیخلو ادامه داد: سومین دوره مسابقات قرآن تسنیم نیز سال گذشته با حضور پنج هزار و ۵۷۱ نفر از دستگاه‌های فرهنگی کشور برگزار شد و امسال امیدواریم با تأمین اعتبارات لازم بتوانیم چهارمین دوره آن را نیز برگزار کنیم. به دستگاه‌های فرهنگی اعلام کرده‌ایم که در صورت تمایل درخواست خود را برای برگزاری چهارمین دوره این مسابقات به شورای سیاست‌گذاری برنامه‌های قرآنی دستگاه‌های فرهنگی اعلام کنند تا درخواست آنها در جلسه بعدی این شورا بررسی و نهایت متولی این دوره از مسابقات مشخص شود.

وی به ضعف سازمان در حیطه فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: سال گذشته در این حوزه ضعف داشتیم و کار مهمی انجام ندادیم هرچند که این حوزه بسیار مهم است و باید فکر اساسی برای آن صورت گیرد اما برای رفع این مشکل امسال ساختار و نیروهای حوزه فناوری اطلاعات را تغییر داده‌ایم تا شاهد تغییرات خوبی در فعالیت‌های این حوزه باشیم.

وی به برنامه های سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: در سال ۹۴ موضوع آموزش را در اولویت کار خود قرار داده‌ایم و بنا داریم نگاه ویژه‌ای به حوزه آموزش قرآن داشته‌ باشیم و در این حوزه به صورت تخصصی ورود پیدا کنیم ومبنای ما در حوزه آموزش نگاه حمایتی با توجه به ظرفیت‌های موجود است و به همکاران در معاونت آموزش سازمان تأکید داشته‌ایم در وهله اول یک بازبینی جدی با نگاه جدید و با محوریت تربیت قرآنی داشته باشند و سپس به برنامه‌ریزی در این حوزه بپردازند.

وی افزود: بیش از ۳۰ سال سابقه آموزش داریم و باید بتوانیم بعد از ۳۰ سال یک تغییر جدی در محتوای آموزشی ایجاد کنیم تا آموزش‌ها در زندگی مردم تأثیرگذار باشد و کارهای شروع شده با نگاه تربیتی ادامه پیدا کرده و فعالیت‌های آموزشی به روزرسانی شود.

رئیس سازمان دارالقرآن در ادامه گفت: ما در برپایی حلقه‌های تفسیر قرآن در سطح کشور بسیار ضعیف هستیم و جلسات تفسیر قرآن به میزبان لازم نداریم و امیدواریم بتوانیم ۱۵۰ جلسه آموزش تفسیر قرآن از سوی سازمان دارالقرآن الکریم راه‌اندازی کنیم.

وی به طرح های قرآنی اشاره کرد و افزود: طرح با قرآن در زلال اعتکاف که نخستین دوره آن سال گذشته برگزار شد امسال در سطح وسیع‌تری اجرا می‌شود. سال گذشته این طرح در هزار و ۸۰۰ مسجد کشور اجرا شد و امسال تلاش داریم ۵۰ درصد به این رقم اضافه کنیم و تعداد مساجد اجراکننده این طرح را افزایش دهیم.

وی به طرح نور باران اشاره کرد و افزود سال گذشته در این طرح که به منظور چاپ قرآن با کمک‌های مردمی اجرا شد ۸۵ هزار جلد قرآن با کمک‌های مردمی چاپ کردیم و امسال تلاش داریم این طرح را دنبال کرده و از کمک‌های مردمی بیشتری بهره‌مند شویم. خیرین قرآنی می‌توانند امسال نیز کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب ۸۸۸۸۸ بانک ملی، شعبه عظیم‌پور واریز کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: در سال گذشته یازده هزار و ۱۵۰ جزء قرآن توسط مصححان دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن تصحیح شده است، افزود: ۲۴۴ مجوز چاپ برای تیراژ یک میلیون و نهصد و سی و شش هزار و هفتصد جلد قرآن بوده است. تا پایان سال ۹۲ بیشترین چاپ قرآن با ترجمه استاد الهه قمشه ای که بوده که این آمار در سال ۹۳ جای خود را به ترجمه استاد حسین انصاریان داده و متأسفانه در سال ۹۳ تیراژ چاپ قرآن به علت گرانی کاغذ و سایر مشکلات نسبت به سال قبل خود با کاهش ۱۶ درصدی مواجه شده است.

وی در ادامه بیان داشت سال گذشته ۸۸ درصد از دومیلیون قرآن چاپ شده به خط عثمان – طه بوده است، گفت: ۹.۵ درصد از این آمار به خط استاد حسن زاده، ۱.۵ درصد به خط پاکستانی و کمتر از یک درصد به قرآن های کم علامت اختصاص دارد که این موضوع ضعف بزرگی است.

وی در ادامه افزود حمایت از مراسم‌ها و محافل‌ قرآنی، حضور در نمایشگاه‌های قرآنی کشور، حمایت از برنامه‌های خاص با محوریت قرآن کریم، ساماندهی و حمایت از تشکل‌های قرآنی از دیگر برنامه‌های ما در سال ۹۴ است.

وی در انتها اضافه کرد: در آستانه ماه مبارک رمضان همایش حافظان کل قرآن که مدرک درجه یک، دو و سه از سازمان دارالقرآن الکریم دریافت کرده‌اند برگزار می‌کنیم و در این طرح دو هزار حافظ کل قرآن حضور خواهند داشت که طی ۹ سال گذشته موفق به دریافت مدرک درجه یک تا سه حفظ قرآن شده‌اند. وی به ظرفیت عظیم مردم اشاره کرد و گفت در حال حاضر ۹۰ هیئت مذهبی ثبت شده در کشور داریم که ظرفیت بسیار عظیمی است و بنا داریم در قدم اول موضوعات قرآنی را در این هیئت‌ها پررنگ کنیم و از مساعدت های مردمی بهره برای فعالیت های فرهنگی قرآنی بهره ببریم.