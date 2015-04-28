به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه صهیونیستی والاه از زخمی شدن دو صهیونیست در حمله موشکی به منطقه عین زیفون در بلندی های اشغالی جولان خبر داد.

این رسانه صهیونیست به تحرکات نظامیان این رژیم در منطقه و دستور به ساکنان برای باقی ماندن در منازلشان اشاره کرد.

پایگاه روترنت اسرائیل نیز از حضور جنگنده های رژیم صهیونیستی به شکل گسترده در آسمان سوریه از صبح امروز خبر داد.

این در حالی است که آفیخای ادرعی سخنگوی نظامی رژیم صهیونیستی تایید کرد: صدای انفجارهایی در بلندی های جولان شنیده شده که متعاقب آن آژیر خطر به صدا درآمده است. تحقیقات درباره عمدی بودن یا اینکه حمله به علت درگیری ها جاری میان طرف های درگیر در سوریه بوده در جریان است.

رسانه های رژیم صهیونیستی احتمال دادند که حملات خمپاره ای در نتیجه درگیری در داخل سوریه میان طرفهای درگیر بوده است.