https://mehrnews.com/x3dx5g ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۰:۱۰ کد مطلب 7001475 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۰:۱۰ ۲۵۰ شب ایستادگی و مقاومت مردم یاسوج در قرارهای شبانه یاسوج-۲۵۰ شب حضور مردم یاسوج در قرارهای شبانه ایستادگی و مقاومت را به تصویر کشید. دریافت 150 MB کد مطلب 7001475 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد ایستادگی مردم ولایی سلماس در موج ۲۵۰ رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
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