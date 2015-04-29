فروش ۱۴۴۰ میلیارد ریالی موتورسازان تراکتورسازی/صادرات ۱۲ میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهباز چهارشنبه در جلسه تشریح عملکرد شرکت موتورسازان در سال ۹۳ گفت: سال گذشته با تولید ۲۵ هزار و ۲۵۷ دستگاه انواع موتور، ركورد تولید موتورهای شش با پنج هزار و ۳۷۱ دستگاه و سه سیلندر با یكهزار و ۷۰۱ دستگاه در موتورسازان شكسته شد.

وی در خصوص مجموع فروش موتورسازان نیز گفت: سال گذشته موفق به فروش یك هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال تولیدات خود شدیم که از این میزان ۱۲ میلیارد ریال به صادرات محصولات تولیدی موتورسازان به كشورهایی نظیر ایتالیا، تركیه و دبی بوده است.

مدیر عامل شركت موتورسازان گروه صنعتی تراكتورسازی ایران از آمادگی این شرکت برای تولید موتورهای نسل جدید منطبق با استانداردهای روزچون سری صفر موتور سنگین ۱۵۰ اسب بخار و تولید انبوه موتورهای دیزلی برای خودرو خبر داد و افزود: تولید موتور دیزلی ۷۰ تا ۱۲۰ كیلووات، منطبق با استاندارد یورو ۴ و قابل ارتقا به استانداردهای بالاتر در تراكتورسازی نهایی و عملیاتی شده که مصرف هشت لیتری مهمترین ویژگی آن لا توجه به موقعیت فعلی كشور است.

شهباز با قیاس این میزان با مصرف ۱۴ لیتری خودروهای تولیدی با موتور بنزینی، آنرا تحولی مهم عنوان و تصریح کرد: علاوه بر این موتورسازان به عنوان یکی از شرکت اقماری گروه صنعتی تراکتورسازی ایران توانایی تولید ۷۱ نوع موتور کشاورزی، صنعتی و خودرو و تامین نیاز بازار داخلی به این نوع محصول ها را دارد.