به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تصاوير دريافتي از دوربينهاي نظارتي، سامانه‌های ترددشمار وگشتهای شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌استثناي محورهاي مسدود و ممنوع که در زیر شده، ‌ مابقي محورهاي مواصلاتي كشور بازوتردد درآنها به‌روال عادي درجريان است.

در شبانه‌روز گذشته، كل تردد ثبت‌شده براساس آخرين اطلاعات دريافتي از ۱۴۳۸ ترددشمار فعال درمحورهاي برون‌شهري، نسبت به روزمشابه سال قبل ۱۱.۹درصد افزايش را نشان مي‌دهد. همچنين سهم وسايل نقليه سنگين ۱۵ درصد، اوج تردد بين ساعات ۱۸ الي ۱۹ و كمترين تردد بين ساعات۴ الی ۵ صبح صورت پذيرفته كه هموطنان با آگاهي از اين موضوع مي‌توانند ساعات مناسب‌تري را براي سفر انتخاب کنند.

محدوديت هاي ترافيكي تا يكشنبه ۱۳ ارديبهشت ماه ۹۴

موتورسيكلت:

۱.۱.تردد موتورسيكلت تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۲ ارديبهشت ماه ۹۴ از محورهاي كندوان(كرج- چالوس)، هراز، فيروزكوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعكس ممنوع است.

سواري:

۲.۱.تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه ۱۲ ارديبهشت ماه لغایت ساعت ۰۱:۰۰ بامداد روز يكشنبه ۱۳ ارديبهشت ماه از كرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه در محل، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۷:۰۰ روز شنبه ۱۲ ارديبهشت ماه لغایت ساعت ۰۱:۰۰ بامداد روز يكشنبه ۱۳ ارديبهشت ماه از۱۵ كيلومتر بالاي مرزن آباد (دزدبن) به سمت كرج، بصورت يكطرفه خواهد بود.

۳.نقليه سنگين: (به استثنائ حاملين موادسوختي ويافاسدشدني) :

۳.۱.درمحور كندوان: تردد کلیه تريلرها، كاميونها وكاميونت‌ها كماكان ممنوع است.

۳.۲.درمحور هراز:تردد کلیه كاميونها، تریلرها و اتوبوس ها تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

۳.۳.درمحور فيروزكوه: تردد كليه تريلرها از ساعت ۶ الي ۲۴ روز های چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه مورخ ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ ارديبهشت ماه از تهران به قائمشهر و بالعكس، ممنوع است.

۳.۴.درمحورقدیم رشت-قزوین: تردد كليه تريلرها از ساعت ۸ الي ۲۴ روز شنبه مورخ ۱۲ ارديبهشت ماه از رشت به قزوین و بالعكس، ممنوع است.

ممنوعيت تردد به دليل مداخلات جوي:

۱- آزادراه چالوس– مرزن آباد مسير شمال به جنوب، مقطع واقع در استان مازندران، به دليل ريزش كوه تاطلاع بعدي مسدود و جاده قديم مرزن آباد - چالوس به عنوان محور جايگزين معرفي مي‌شود.

۲-محور فرعي شمشك-ديزين، واقع در استانهاي البرز و تهران، از ساعت ۱۵ روز ۲۹ مهر تا اطلاع بعدي، به دليل بارش برف مسدودو تردد از محور كرج– گچسر- مرزن آباد انجام مي‌شود.

۳-محور كرج- چالوس(كندوان)، واقع در استان البرز، برای عبوروسایل نقلیه سنگین اعم ازاتوبوس، ميني بوس، كامیون وكامیونت تااطلاع بعدی ممنوع است.