مسیرهای جایگزین تردد کمربندی مسدودی یاسوج-اصفهان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد، به علت بارش بی سابقه باران در استان و مسدودی کمربندی یاسوج-اصفهان مسیرهای جایگزین را اعلام کرد.

دوراهی گندی خوری

محور یاسوج - اصفهان برای تردد کلیه کامیونها، تریلرها، کشنده ها و وسایل نقلیه سنگین، مسدود بوده و مسیر جایگزین از سمت دهدشت می باشد.

دوراهی بابامیدان

محور بابامیدان - یاسوج برای تردد کلیه کامیونها، تریلرها، کشنده ها و وسایل نقلیه سنگین، مسدود بوده و مسیر جایگزین از سمت نورآباد و شیراز می باشد.

دوراهی خیرآباد

محور بابامیدان - یاسوج برای تردد کلیه کامیونها، تریلرها، کشنده ها و وسایل نقلیه سنگین، مسدود بوده و مسیرهای جایگزین از سمت دهدشت یا شیراز می باشد.