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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

مسیرهای جایگزین تردد کمربندی مسدودی یاسوج-اصفهان اعلام شد

مسیرهای جایگزین تردد کمربندی مسدودی یاسوج-اصفهان اعلام شد

یاسوج-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کهگیلویه و بویراحمد مسیرهای جایگزین تردد مسدودی کمربندی یاسوج-اصفهان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد، به علت بارش بی سابقه باران در استان و مسدودی کمربندی یاسوج-اصفهان مسیرهای جایگزین را اعلام کرد.

دوراهی گندی خوری

محور یاسوج - اصفهان برای تردد کلیه کامیونها، تریلرها، کشنده ها و وسایل نقلیه سنگین، مسدود بوده و مسیر جایگزین از سمت دهدشت می باشد.
دوراهی بابامیدان
محور بابامیدان - یاسوج برای تردد کلیه کامیونها، تریلرها، کشنده ها و وسایل نقلیه سنگین، مسدود بوده و مسیر جایگزین از سمت نورآباد و شیراز می باشد.
دوراهی خیرآباد
محور بابامیدان - یاسوج برای تردد کلیه کامیونها، تریلرها، کشنده ها و وسایل نقلیه سنگین، مسدود بوده و مسیرهای جایگزین از سمت دهدشت یا شیراز می باشد.
کد مطلب 6784665

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