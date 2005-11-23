طرح پزشك خانواده با 75 چالش مواجه است

دكتر حسين حسني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: وجود چالش ها در مورد اجراي طرح پزشك خانواده با كشور موجب بروز اعتراض ها از سوي برخي مسوولان شده است.

وي اظهار داشت: طرح پزشك خانواده در بسياري از كشورها اجرا مي شود و ايران نيز چاره اي جز اجراي اين طرح ندارد اما مواردي نظير توجه به ميزان جمعيت، اعتبار، بعد مسافت كه از جمله مشكلات اجراي اين طرح است بايد مورد بررسي قرار گيرد.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: چالش هايي نظير حقوق پزشكان، نحوه قرار داد با پزشكان خانواده، وجود مشكلات احتمالي براي پزشكان متخصص توسط وزارت بهداشت در حال بررسي است چون با وجود اينكه طي اين چند سال اخير، اصلاح نظام سلامت وزارت بهداشت مورد بررسي قرار گرفته است اما هنوز ابهامات و چالشهايي وجود دارد كه وزارت بهداشت از طريق هماهنگي لازم با وزارت رفاه و تامين اجتماعي و همكاري كميسيون بهداشت و درمان مجلس اين چالش ها رفع شود.

وي تصريح كرد: نگاه جديد به بحث سلامت و بخش بهداشت و درمان مي تواند اين مشكلات موجود را حل كند كه در اين باره مسئولان در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد همكاري بيشتري داشته و نامهرباني ها در مورد بخش سلامت كشور را كنار بگذارند.

