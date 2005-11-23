نشنال ژورنال: بوش درباره عراق به توليد اطلاعاتي به نفع خويش پرداخته است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نشنال ژورنال، جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا 10 روز پس از وقوع حملات 11 سپتامبر اطلاع داشته است كه اطلاعات آمريكا به هيچ وجه ثابت نمي كند عراق حملات تروريستي انجام داده است.

اين مجله با استناد به گفته هاي منابع رسمي كنوني و سابق آمريكا و همچنين اسناد دولتي نوشت : جرج بوش در تاريخ 21 سپتامبر 2001 در جلسه اي اعلام كرده است كه دلايل مربوط به همكاري عراق با تروريست ها به اندازه كافي نيست.

به نوشته نشنال ژورنال، بوش در اين جلسه همچنين تاكيد كرد كه دلايلي مبني بر ارتباط صدام حسين با القاعده به دست آمده و اين نشان مي دهد كه ديكتاتور سابق عراق قصد داشته است در اين گروه جايگاهي پيدا كند.

طبق گزارش اين مجله به نقل از يكي از منابع ارشد رسمي آمريكا، در چهار سال گذشته سيا نتوانسته است اطلاعات معتبرتري در اين زمينه كسب كند و همواره به توليد اطلاعات در اين زمينه پرداخته است.

اين مجله اعتقاد دارد در چهار سال گذشته موضوع توليد اطلاعات از سوي سيا بيشتر ترديد برانگيز و مورد سوال است تا موضوع ارتباط عراق با گروههاي تروريستي



با وجود افشاي مدارك فراوان مبني بر دستكاري اطلاعات از سوي كاخ سفيد، مشاور امنيت ملي آمريكا مدعي شد كه جرج بوش اطلاعات مربوط به جنگ عراق را دستكاري نكرده است .



از سوي ديگر روزنامه لس آنجلس تايمزنيز با اشاره به بروز اختلافات گسترده درون هيات حاكمه آمريكا و افزايش مخالفت ها با ادامه رياست بوش، تصريح كرده بود كه " توان بوش براي كنترل اوضاع روز به روز كمتر مي شود. "

مدت هاست احزاب و گروهها و كشورهاي مختلف درباره تغيير اطلاعات عراق از سوي دولت بوش نوشته و گفته اند و اين موضوع به اثبات رسيده و حتي مدارك آن در دسترس است اما متاسفانه اطرافيان بوش هنوز چنين اجازه اي را به خود مي دهند كه اين موضوع را تكذيب كنند.