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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۴۳

تاکید دبیرکل ناتو بر لزوم پایان درگیری‌ها در مقدونیه

تاکید دبیرکل ناتو بر لزوم پایان درگیری‌ها در مقدونیه

ناتو و اتحادیه اروپا از بیم موج جدید خشونت در منطقه بالکان از رهبران سیاسی مقدونیه خواستند تا اوضاع را پس از درگیری مسلحانه ای که به کشته شدن ۲۲ نفر منجر شد آرام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو با صدور بیانیه ای از طرفین درگیر در حوادث اخیر مقدونیه خواست تا برای حفظ منافع کشور و منطقه بالکان، خویشتنداری به خرج داده و از دامن زدن به خشونت ها خودداری کنند.

در جریان درگیری هایی که از سپیده دم روز شنبه آغاز شد ۸ پلیس و ۱۴ شهروند جان خود را از دست داده و ۳۷ نفر هم زخمی شدند.

استولتنبرگ در ادامه از همه رهبران محلی خواست تا برای پیگیری تحقیقاتی که منجر به آشکار شدن حقایق شود با یکدیگر همکاری کنند.

به گفته وزارت کشور مقدونیه، یک گروه که پنج نفر از اعضای سابق ارتش آزادی بخش کوزوو رهبری آن را بر عهده داشتند عامل حوادث اخیر بوده اند. درگیری ها در شهر «کومانوفو» در نزدیکی مرز صربستان و کوزوزو رخ داده است.

در پی این اتفاق، صربستان هم تدابیر امنیتی خود را در نقاط مرزی مشترک با کزوو افزایش داد.

شهر کومانوفو در سال ۲۰۰۱ نیز کانون درگیری پلیس مقدونیه و شورشیان آلبانی تباری بود که از مرز کوزوو به این کشور وارد شده بودند.

کد مطلب 2577847
مریم خرمایی

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