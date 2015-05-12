فروش اسباب بازی و لوازم التحریر با تخفیف ۴۰ درصدی

به گزارش خبرگزاری مهر، بازدیدکنندگان از این نمایشگاه می توانند اجناس و کالاهای فرهنگی و علمی آموزشی و همچنین انواع بازیهای نوین علمی هوشی تولید شده با فرهنگ ایرانی اسلامی مورد نیاز خود را از ۱۵۰ غرفه این نمایشگاه با تخفیف ویژه خریداری کنند.

نمایشگاه بزرگ پیوست فرهنگی در دو بخش اصلی (بازی و اسباب بازی) و (لوازم التحریر و تجهیزات کمک آموزشی و کتابخانه ای) و با حضور نهادها، سازمان‌ها و مراکز فرهنگی و اجتماعی، شرکت ها و تولیدکنندگان و مراکز علمی و آموزشی برپا شده و تا روز جمعه آماده بازدید علاقه‌مندان است.

یک بخش از این نمایشگاه اختصاص با بازی و اسباب بازی دارد که در آن انواع اسباب بازی‌های فکری، آموزشی، توپی، وسایل بازی همانند اسکوتر، اسکیت، اسباب بازی‌های برقی شامل ماشین برقی، رادیو کنترلی، رالی اسپرت، ربات‌ها، انواع پازل‌ها و لگوها، انواع عروسک‌ها، اسباب بازی‌های پلاستیکی رنگ شناسی و شخصیت پردازی کودک قرار دارد.

بخش دوم نمایشگاه بزرگ پیوست فرهنگی نیز اختصاص به لوازم التحریر، تجهیزات کمک آموزشی و تجهیزات کتابخانه ای دارد که در این بخش هم انواع لوازم التحریر شامل کتاب های آموزشی، علمی، دفتر، دفترچه، دفترچه یاداشت، مداد، مداد رنگی، خودکار و انواع نوشت افزار، تجهیزات کتابخانه ها، فایل ها، قفسه ها و دیگر تجهیزات این حوزه عرضه شده است.

معرفی تجهیزات و اقلام نوین آموزشی و کمک آموزشی، آشنابی با اسباب بازیهای موثر در رشد جسمی و ذهنی کودکان و آشنایی تولیدکنندگان با نیازهای این قشر، ارائه و معرفی آخرین دستاوردهای تولید کنندگان داخلی و ترویج مبانی اصولی ارتباط آگاهانه، یکپارچه سازی فعالیت های این حوزه، ایجاد فرهنگ انتخاب درست اسباب بازی و ایجاد فضای فرهنگی در توسعه سرگرمی و اسباب بازی، برخی از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

حضور شبکه تلویزیونی پویا و پوشش تصویری این نمایشگاه، برپایی وسایل بازی و سرگرمی در محوطه نمایشگاه و ایجاد محیط استراحت برای خانواده ها، بخش های از امکانات و برنامه های رفاهی نمایشگاه بزرگ پیوست فرهنگی است.

نمایشگاه بزرگ پیوست فرهنگی از ساعت ۹:۳۰ صبح الی ۲۰ در محل مصلای جنوبی امام خمینی (ره) آماده بازدید علاقه‌مندان است.