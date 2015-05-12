به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی صفوی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست با اعضای توسعه خوشه‌های صنعتی خرمای استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بالایی در زمینه تولید خرما است و باید تلاش کنیم تا زمینه را برای بهبود فرآیندهای بسته‌بندی و فروش خرما فراهم سازیم.

وی به کیفیت بالای خرمای استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: توسعه صنایع بسته‌بندی و فرآوری خرما می‌تواند نقش مهمی در کسب بازارهای مناسب برای فروش محصول خرمای استان داشته باشد.

مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان بوشهر به نقش مهم خوشه‌های صنعتی خرما در صنعتی شدن این محصول اشاره کرد و ادامه داد: سالانه ۱۵۰ هزار تن خرما در استان بوشهر تولید می‌شود و باید برای توسعه صادرات خرمای استان بوشهر تلاش بیشتری صورت بگیرد.

وی توسعه صنایع مرتبط با خرما را بسیار مهم خواند و اضافه کرد: باید برای قرار گرفتن محصول خرمای استان بوشهر در بازارهای جهانی تلاش شود و همچنین در دیگر نقاط کشور نیز بازاریابی مناسبی در این زمینه صورت بگیرد.

صفوی با اشاره به امضای تفاهم همکاری صنعتی و صندوق کارآفرینی امید استان بوشهر برای راه‌اندازی بازار و مرکز فروش خرمای استان بوشهر در دیگر نقاط کشور، افزود: پس از مکان‌یابی تسهیلات مناسبی به فعالان این حوزه پرداخت می‌شود.

وی صندوق کارآفرینی امید را فرصتی بسیار مناسب برای حمایت از کارآفرینان و اشتغال جوانان دانست و بیان داشت: یکی از نیازهای ضروری راه‌اندازی سردخانه‌های نگهداری محصولات کشاورزی است که تسهیلات مناسبی نیز پرداخت می شود.