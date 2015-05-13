حکایت حریف «چغر و بدبدن» گوش شکسته ها/کشتی کرمانشاه درخاک بی پولی

به گزارش خبرنگار مهر، کرمانشاه استانی است که به دیار پهلوانان شهرت داشته و در بسیاری از مناطق کشور، کرمانشاه را با همین نام می شناسند. در سال های نه چندان دور، کشتی کرمانشاه به عنوان یکی از قطب های کشتی ایران مطرح بود و همواره حساب ویژه ای بر روی کشتی گیران کرمانشاهی باز می کردند.

اما به نظر می رسد مشکلات مالی و نبود اسپانسر، کشتی کرمانشاه را نیز همانند بسیاری از رشته های ورزشی در استان زمین گیر کرده و موجب شده که ورزشکاران این رشته نتوانند طی سال های اخیر در لیگ برتر حضور داشته باشند.

استان هایی همانند مازندران، خوزستان، فارس، قزوین، تهران، خراسان، قم، البرز و چندین استان دیگر در سال های گذشته با حمایت های لازم و تلاش و پشتکار کشتی گیران خود، گوی سبقت را در عرصه کشتی از کرمانشاه ربوده اند و توانسته اند خود را به عنوان استان های برتر در این عرصه مطرح کنند.

بر اساس یک رتبه بندی که فدراسیون کشتی در سال ۹۳ اعلام کرد، کشتی کرمانشاه با چهار پله نزول نسبت به سال ۹۲ در جایگاه هشتم کشور قرار گرفت. در این رده بندی استان های مازندران، تهران و خوزستان با کسب بیشترین امتیازات رده های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

این رتبه بندی به خوبی نشان می دهد که کشتی کرمانشاه طی سال های اخیر با افول قابل توجهی مواجه بوده، به گونه ای که در بین پنج استان برتر کشور نیز جایگاهی ندارد.

این موضوع زنگ خطری برای کشتی کرمانشاه است و این نکته را می رساند که باید مسئولان فکری جدی برای رفع مشکلات و مسائل این ورزش پرطرفدار در استان داشته باشند.

کم کاری کشتی گیران کرمانشاهی موجب شده در تیم ملی نماینده نداشته باشیم

رئیس هیئت کشتی استان کرمانشاه در این رابطه به خبرنگار مهر، گفت: ما هیئت را زمانی تحویل گرفتیم که کشتی کرمانشاه در رنکینگ فدراسیون دوازدهم بود و پس از آن توانستیم در این رده بندی به رتبه چهارم کشور برسیم.

محمدحسین محبی با اشاره به نزول چهار پله ای کشتی استان نسبت به سال ۹۲ و رسیدن به رده هشتم کشوری، علت آن را نداشتن کشتی گیر در تیم ملی بزرگسالان عنوان کرد.

وی گفت: سال گذشته رضا افضلی به عنوان نماینده کرمانشاه در تیم ملی حضور داشت و به مسابقات جهانی اعزام شد که این یک امتیاز مثبت برای کشتی کرمانشاه محسوب می شد، اما متاسفانه امسال ما نماینده ای در تیم ملی نداشتیم.

محبی علت این امر را کم کاری خود کشتی گیران و از زیر کار در رفتن و نداشتن تمرینات منظم از سوی آنها عنوان کرد و افزود: آن زمان که ما کشتی گیر بودیم با علاقه و به صورت شبانه روزی تمرین می کردیم و این رمز موفقیت ما محسوب می شد.

وی اظهار داشت: هم اکنون حدود صد مربی کشتی در استان فعال بوده و با تمام توان تلاش می کنند، اما متاسفانه وقتی کشتی گیران به سالن ها نمی آیند، کار با مشکل مواجه خواهد شد.

از ۱۲ هزار کشتی گیر تنها ۵۰ نفر در مسابقات انتخابی شرکت می کنند

رئیس هیئت کشتی استان کرمانشاه، گفت: ما زمانی که مسابقات انتخابی را در سطح استان برگزار می کنیم با وجود ۱۲ تا ۱۵ هزار کشتی گیر، تنها شاهد حضور ۵۰ نفر در این مسابقات هستیم.

محبی تصریح کرد: با وجود کم کاری و نداشتن تمرینات مداوم و منظم موفقیتی به دست نخواهد آمد.

وی خاطرنشان کرد: البته ما در حال حاضر چند کشتی گیر جوان را داریم که آینده کشتی استان در دست آنها است و با برنامه ای که هیئت کشتی طرح ریزی کرده و در صورت به نتیجه رسیدن آن، کشتی کرمانشاه به جایگاه موفق خود در گذشته بازخواهد گشت.

محبی گفت: چند مربی از سوی هیئت جذب شده و تمرینات کشتی گیران از روز شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد و امیدواریم با تلاش بیش از پیش، کشتی کرمانشاه را دوباره به جایگاه واقعی آن برگردانیم.

رئیس هیئت کشتی استان کرمانشاه، تصریح کرد: متاسفانه ما در حال حاضر در کشتی بزرگسالان نماینده ای نداریم که مطرح باشد و لذا باید مربیان تلاش کنند تا از میان کشتی گیران جوان، چندین نفر را مهیای حضور در تیم های ملی کنند و در آن صورت است که کشتی کرمانشاه به جایگاهی که مردم علاقه مند هستند، بازخواهد گشت.

مربیان مطرح استان حاضر نیستند همراه تیم به مسابقات اعزام شوند

محبی در ادامه ضمن گلایه از برخی مربیان استان به دلیل پای کار نبودن و همراهی نکردن کشتی گیران در مسابقات کشوری، گفت: ما روز گذشته هفت کشتی گیر را به مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان اعزام کردیم و امروز وزن کشی آنها برگزار خواهد شد، اما با وجود درخواست ما از مربیان برای حضور داشتن در کنار تیم هیچ یک از آنها حاضر به این کار نشدند.

وی افزود: مربیان مطرح ما که جزو قهرمانان کشور هستند به دلیل مشغله کاری و مسائل دیگر حاضر نیستند در کنار تیم باشند.

محبی حضور این مربیان در کنار تیم را بسیار مهم و ارزشمند عنوان کرد و گفت: البته آنها از طرفی نیز برای این عدم حضور محق هستند، چرا که ما بودجه آنچنانی نداریم که در اختیار آنها قرار دهیم تا جبران حقوق از دست رفته آنها باشد.

در صورت نبود اسپانسر با اسم هیئت در لیگ برتر شرکت می کنیم

رئیس هیئت کشتی استان کرمانشاه، از تلاش برای حضور یک تیم از استان در مسابقات لیگ برتر کشتی در سال جاری خبر داد و افزود: در حال مذاکره با مسئولان فدراسیون هستیم که این امر محقق شود.

محبی خاطر نشان کرد: مسابقات امسال در چهار فصل برگزار خواهد شد و در صورتی که نتوانیم به مسابقات فصل تابستان برسیم، در فصل بعدی مسابقات شرکت خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا توان پرداخت هزینه تیم داری در لیگ برتر را دارید، گقت: قصد ما حضور با کشتی گیران جوان در مسابقات است و در صورت نبود اسپانسر با اسم هیئت در مسابقات شرکت می کنیم.

مشکلات معیشتی باعث دلسردی کشتی گیران می شود

دبیرهیئت کشتی استان کرمانشاه نیز در این رابطه، اظهار داشت: در حال حاضر از مهمترین مشکلات ورزش استان و از جمله کشتی می توان به نامشخص بودن میزان بودجه و اعتبارات اختصلاص یافته به امور ورزشی اشاره کرد.

منصور کیانی افزود: مدون نبودن بودجه سالانه موجب می شود که بیشتر برنامه ریزی ها در هیئت با مشکل مواجه شده یا با تاخیر انجام شود.

وی گفت: البته تاکنون با حمایت های مدیرکل ورزش و جوانان استان بخشی از مشکلات مالی هیئت رفع شده است.

کیانی خاطر نشان کرد: تامین نشدن خواسته مالی کشتی گیران و مشکلات معیشتی موجب شده که آنها به صورت مداوم در تمرینات حضور نداشته و این یکی از مشکلات اصلی کشتی استان به شمار می رود.

وی حضور ورزشکاران در عرصه های قهرمانی را مستلزم هزینه های بالا عنوان کرد و گفت: در بسیاری از موارد مشکلات معیشتی مانع جذب ورزشکاران مستعد به رشته های ورزشی می شود.

با توجه به گفته مسئولان در حال حاضر مشکلات مالی، نبود اسپانسر و بی انگیزگی و پای کار نبودن کشتی گیران که تا حد زیادی نشات گرفته از مسائل مالی است موچب شده که کشتی کرمانشاه از روزهای خوب خود فاصله بگیرد.

استان پهلوان خیز کرمانشاه در گذشته از قطب های کشور بوده و کشتی گیران مطرحی از جمله برادران محبی را به جامعه ورزش کشور تحویل داده که امروز و برای بازگشتن به دوران موفقیت خود نیازمند حمایت بیشتر مسئولان و ورود بخش خصوصی در این عرصه است.

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گزارش از جعفر اسماعیلی