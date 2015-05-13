۲۴۸روستای خراسان شمالی با تنش آبی مواجه هستند

حمید روشن روان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به دلیل خشكسالی و كاهش بارندگی سال گذشته، ۲۴۸ روستای این استان با جمعیتی بالغ بر ۱۴۶ هزار نفر، با تنش آبی مواجه شدند.

وی با اشاره به اینكه پدیده خشكسالی موجب محدودیت منابع آبی استان شد، افزود: این شركت به منظور رفع مشكلات ناشی از كمبود آب، به آبرسانی سیار برای ۱۳۸ روستا اقدام كرد.

به گفته روشن روان به منظور آبرسانی سیار برای این تعداد روستا، در سال گذشته ۹ میلیارد و ۸۸۵ میلیون ریال هزینه شد.

روشن روان با تاكید بر ضرورت صرفه جویی و استفاده بهینه از آب تصریح كرد: متاسفانه ۳۰ درصد شبكه های آبی استان فرسوده هستند.

مدیرعامل شركت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی افزود: در فرودین ماه امسال نیز ۲۸ روستا با كمبود منابع آبی مواجه شدند كه یک هزار و ۳۷ سرویس آب توسط ۱۲ تانكر شركتی و استیجاری برای این تعداد روستا حمل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی با دارا بودن ۸ شهرستان و جمعیتی بالغ بر ۹۱۰ هزار نفر، ۸۳۵ پارچه روستا و آبادی دارد که نیمی از جمعیت این استان در روستاها استان سکونت دارند.

هم اکنون شرکت آبفار خراسان شمالی به ۱۴۴روستای این استان با جمعیتی بالغ بر ۸۳ هزار نفر به صورت سیار آبرسانی می کند که از این تعداد ۱۲۲روستا تحت پوشش این شرکت هستند.