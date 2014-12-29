تخصیص اعتبار 12 میلیاردی برای آب رسانی به روستاهای خراسان شمالی

حمید روشن روان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در روزهای اخیر ۱۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان از اعتبارات مصوب سفر مقام معظم رهبری به این استان در مهر ماه سال ۹۱، به منظور اجرای طرح های آبرسانی به روستاهای خراسان شمالی ابلاغ و تخصیص شده است.

وی با بیان این که تاکنون افزون بر ۱۸ میلیارد و ۴۶۶ میلیون تومان اعتبار برای اجرای طرح های آبرسانی به روستاهای استان تخصیص داده شده است، اضافه کرد: این اعتبار از محل اعتبارات استاني، ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم، ماده ۱۸۰ ملي، دو درصد نفت، گاز و اعتبارات سفر رهبري تخصیص و به استان جذب شده است.

روشن روان افزود: در این زمینه از محل اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي استاني بیش از ۷۸۵ میلیون تومان و از محل اعتبارات تملک دارايیهاي سرمايه اي ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم استاني بیش از ۱۱۸ میلیون تومان جذب شده است.

به گفته وی همچنین از محل اعتبارات تملک دارايیهاي سرمايه اي ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم ملی نیز بیش از ۵۳۸ میلیون تومان اعتبار برای اجرای طرح های آبرسانی به روستاهای خراسان شمالی ابلاعغ و تخصیص یافته است.

روشن روان اظهار داشت: در همین راستا از محل اعتبارات دو درصد درآمد حاصل از فروش و صادرات نفت خام و گاز طبیعی بیش از ۴۴۴ میلیون تومان اعتبار به طرح های آبرسانی روستایی در خراسان شمالی جذب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی ۱۰۶ هزار و ۶۱۰ مشترک را در ۶۰۷ روستا با ۳۱۹ هزار و ۶۱۴ نفر جمعیت زیرپوشش دارد.

آب آشامیدنی مورد نیاز ساکنان ۶۰۷ روستای زیر پوشش شرکت در استان از طریق ۴۵۲ منبع آبی شامل چاه، چشمه، قنات و آب های سطحی تامین می شود.

خراسان شمالی ۸۶۵ روستا دارد و ۴۱۷ هزار و ۹۲۵ نفر از جمعیت این استان روستایی هستند که ۴۸.۵ درصد از جمعیت ۹۰۰ هزار نفری این استان را تشکیل می دهند.