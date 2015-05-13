افتتاح بانک امانات تجهیزات پزشکی هلال احمر همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سیلوانا صلح میرزایی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح بانک امانات تجهیزات پزشکی جمعیت هلال احمر استان همدان با بیان اینکه این مرکز برای نخستین بار در کشور راه اندازی می شود، بیان داشت: بانک امانات تجهیزات پزشکی جمعیت هلال احمر استان همدان با هدف کمک به بیماران نیازمند راه اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه تجهیزات این مرکز توسط خیرین تهیه شده است، ابراز داشت: جمعی از خیرین استان همدان تجهیزات پزشکی را خریداری و در اختیار این مرکز قرار دادند تا از آن برای بیماران نیازمند استفاده شود.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان همدان با بیان اینکه این تجهیزات شامل لوازم مورد نیاز بیماران است، بیان کرد: ویلچر، عصا، واکر، کپسول، مانومتر، تخت مواج و کپسول اکسیژن و غیره است.

صلح میرزایی در ادامه اظهار داشت: برخی از بیماران تمکن مالی کافی برای خرید تجهیزات پزشکی را در طول دوره بیماری ندارند از این رو راه اندازی این مرکز کمک زیادی به این بیماران می کند.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان همدان بیان داشت: تجهیزات پزشکی اهدا شده توسط خیرین به بانک امانات تجهیزات پزشکی جمعیت هلال احمر استان همدان به طور امانی در اختیار بیماران قرار می گیرد.

وی در این خصوص اظهار داشت: بیماران با مراجعه به بانک امانات تجهیزات پزشکی جمعیت هلال احمر استان همدان درخواست خود را مبنی بر دریافت هر کدام از تجهیزات اعلام می کنند.

صلح میرزایی بیان کرد: هر بیمار پس از دریافت وسیله مورد نظر در طول دوره درمان خود می تواند از این وسیله استفاده کند و پس از بهبودی باید تجهیزات را به بانک امانات باز گرداند.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان همدان با اشاره به اینکه برخی از تجهیزات پزشکی موجود در بانک امانات تجهیزات پزشکی قیمت بالایی دارد، عنوان داشت: بسیاری از بیماران برای دریافت این تجهیزات همواره به جمعیت هلال احمر استان مراجعه می کردند که با راه اندازی این مرکز مشکل آنها حل می شود.

صلح میرزایی با تاکید بر اینکه بیماران باید در حفظ امانات تجهیزات پزشکی کوشا باشند، ابراز داشت: تجهیزات اهدایی توسط خیرین برای رفع مشکل آنها خریداری شده و بنابراین باید نهایت امانت داری را در حفظ این تجهیزات داشته باشند تا بیماران دیگر نیز بتوانند از آن استفاده کنند.

وی از مردم نیز خواست تا وسایل و تجهیزات پزشکی را که سالم بوده و در منزل دارند به این مرکز هدیه کنند تا بیماران نیازمند بتوانن از آن استفاده کنند.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان همدان در پایان سخنانش عنوان داشت: خیرین می توانند در تماس با جمعیت هلال احمر استان همدان واحد داوطلبان به شماره ۰۸۱۳۸۲۳۶۰۰۳ تجهیزات پزشکی را برای استفاده بیماران به این مرکز اهدا کنند.