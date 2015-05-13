آموزش و پیشگیری از خطرات حوادث غیرمترقبه در بوشهر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرین‌فر صبح چهارشنبه در آئین تجلیل از نجاتگران و داوطلبان نمونه هلال احمر استان بوشهر اظهار داشت: فعالان جمعیت هلال احمر همواره در حال ارائه خدمات به مردم هستند و این جمعیت نقش بسیار مهمی در تسکین آلام مردم دارند.

وی نقش جمعیت هلال احمر در جامعه را تکسین‌بخش دانست و اضافه کرد: جمعیت هلال احمر در بسیاری از مواقع به ویژه در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه از اولین گروه‌هایی است که در صحنه حاضر شده و عملیات‌های کمک‌رسانی و امداد و نجات را انجام می‌دهد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر در ادامه به فعالیت‌های انسان دوستانه جمعیت هلال احمر اشاره کرد و افزود: فعالیت‌های داوطلبانه جمعیت هلال احمر بیانگر حس نوع‌دوستی فعالان این نهاد است.

وی بر لزوم اجرای برنامه‌های آموزشی و پیشگیری در مقابل حوادث غیر مترقبه تاکید کرد و ادامه داد: ایران جزو ۱۰ کشور حوادث غیرمترقبه است و استان بوشهر نیز در سال های اخیر حوادث متعددی را تجربه کرده است که باید در این راستا آموزش های لازم ارائه شود.

امدادرسانی هلال احمر بوشهر در جاده، دریا و کوهستان

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر نیز در این آئین با اشاره به تاکید دولت مبنی استفاده از ظرفیت‌های جوانان و داوطبان در اجرای برنامه‌های هلال احمر، بیان داشت: تلاش‌های بسیار زیادی از سوی مدیران و کارکنان و داوطلبان هلال احمر برای خدمات رسانی به مردم صورت گرفته است.

عبدالکریم شعبان‌زاده به فعالیت هشت شعبه هلال احمر در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: با برنامه‌ریزی و تلاش های صورت گرفته جمعیت هلال احمر استان بوشهر در بخش‌های جاده، دریا و کوهستان آماده خدمات‌دهی و امدادرسانی است.

لازم به ذکر است که در این آئین با حضور معاون درمان جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، از فعالان برتر جمعیت هلال احمر استان بوشهر تجلیل شد.