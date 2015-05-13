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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۳۷

زرین‌فر:

آموزش و پیشگیری از خطرات حوادث غیرمترقبه در بوشهر ضروری است

آموزش و پیشگیری از خطرات حوادث غیرمترقبه در بوشهر ضروری است

بوشهر - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر گفت: ارائه آموزش‌ها و برنامه‌های پیشگیری از خطرات حوادث غیرمترقبه در استان بوشهر ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرین‌فر صبح چهارشنبه در آئین تجلیل از نجاتگران و داوطلبان نمونه هلال احمر استان بوشهر اظهار داشت: فعالان جمعیت هلال احمر همواره در حال ارائه خدمات به مردم هستند و این جمعیت نقش بسیار مهمی در تسکین آلام مردم دارند.

وی نقش جمعیت هلال احمر در جامعه را تکسین‌بخش دانست و اضافه کرد: جمعیت هلال احمر در بسیاری از مواقع به ویژه در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه از اولین گروه‌هایی است که در صحنه حاضر شده و عملیات‌های کمک‌رسانی و امداد و نجات را انجام می‌دهد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر در ادامه به فعالیت‌های انسان دوستانه جمعیت هلال احمر اشاره کرد و افزود: فعالیت‌های داوطلبانه جمعیت هلال احمر بیانگر حس نوع‌دوستی فعالان این نهاد است.

وی بر لزوم اجرای برنامه‌های آموزشی و پیشگیری در مقابل حوادث غیر مترقبه تاکید کرد و ادامه داد: ایران جزو ۱۰ کشور حوادث غیرمترقبه است و استان بوشهر نیز در سال های اخیر حوادث متعددی را تجربه کرده است که باید در این راستا آموزش های لازم ارائه شود.

امدادرسانی هلال احمر بوشهر در جاده، دریا و کوهستان

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر نیز در این آئین با اشاره به تاکید دولت مبنی استفاده از ظرفیت‌های جوانان و داوطبان در اجرای برنامه‌های هلال احمر، بیان داشت: تلاش‌های بسیار زیادی از سوی مدیران و کارکنان و داوطلبان هلال احمر برای خدمات رسانی به مردم صورت گرفته است.

عبدالکریم شعبان‌زاده به فعالیت هشت شعبه هلال احمر در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: با برنامه‌ریزی و تلاش های صورت گرفته جمعیت هلال احمر استان بوشهر در بخش‌های جاده، دریا و کوهستان آماده خدمات‌دهی و امدادرسانی است.

لازم به ذکر است که در این آئین با حضور معاون درمان جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، از فعالان برتر جمعیت هلال احمر استان بوشهر تجلیل شد.

کد مطلب 2580014

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